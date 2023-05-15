Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо
А еще о наших легионерах
Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге для канала UA-Футбол разбирает, что интересного произошло в минувшие футбольные выходные. В центре внимания – украинская Премьер-лига, где Шахтер предстает в ином образе, чем мы к нему привыкли, Металлист выглядит очень подозрительно, у Динамо появилась потенциальная звезда, а Черноморец перешел на новый уровень. Также обсуждается ситуация в Первой лиге – там определились клубы, которые повысились в классе, и выступления украинских легионеров – Забарного, Зинченко и Цыганкова.
В этом выпуске
- 00:23 – ВАРа еще нет, а переносы это зло
- 02:22 - У Шахтера прорезается чемпионский характер
- 03:20 – Отвратительный матч Металлиста
- 05:53 – Динамо – Черноморец: Ванат крутой, Григорчук еще круче
- 08:24 – О безнадежном Львове
- 09:18 – Интрига за выживание в УПЛ цветет
- 10:12 – Первая лига. Карпаты сами себе портят жизнь
- 11:28 – Чемпионская гонка в АПЛ завершилась
- 12:33 – Забарного будут проверять на профпригодность
- 13:17 – Цыганков активно сыграл против Реала Сосьедад
- 13:44 – Чемпионство Барсы – Хави изменил философию клуба
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