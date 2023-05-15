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Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо

Премьер-лига
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Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге для канала UA-Футбол разбирает, что интересного произошло в минувшие футбольные выходные. В центре внимания – украинская Премьер-лига, где Шахтер предстает в ином образе, чем мы к нему привыкли, Металлист выглядит очень подозрительно, у Динамо появилась потенциальная звезда, а Черноморец перешел на новый уровень. Также обсуждается ситуация в Первой лиге – там определились клубы, которые повысились в классе, и выступления украинских легионеров – Забарного, Зинченко и Цыганкова.

В этом выпуске

  • 00:23 – ВАРа еще нет, а переносы это зло
  • 02:22 - У Шахтера прорезается чемпионский характер
  • 03:20 – Отвратительный матч Металлиста
  • 05:53 – Динамо – Черноморец: Ванат крутой, Григорчук еще круче
  • 08:24 – О безнадежном Львове
  • 09:18 – Интрига за выживание в УПЛ цветет
  • 10:12 – Первая лига. Карпаты сами себе портят жизнь
  • 11:28 – Чемпионская гонка в АПЛ завершилась
  • 12:33 – Забарного будут проверять на профпригодность
  • 13:17 – Цыганков активно сыграл против Реала Сосьедад
  • 13:44 – Чемпионство Барсы – Хави изменил философию клуба

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В статье: канал UA-Футбол
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