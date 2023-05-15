Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо

Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге для канала UA-Футбол разбирает, что интересного произошло в минувшие футбольные выходные. В центре внимания – украинская Премьер-лига, где Шахтер предстает в ином образе, чем мы к нему привыкли, Металлист выглядит очень подозрительно, у Динамо появилась потенциальная звезда, а Черноморец перешел на новый уровень. Также обсуждается ситуация в Первой лиге – там определились клубы, которые повысились в классе, и выступления украинских легионеров – Забарного, Зинченко и Цыганкова.

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