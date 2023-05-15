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Представители Зари и Днепра-1. УПЛ назвала лучших тренера и игрока апреля

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги голосования болельщиков

Представители Зари и Днепра-1. УПЛ назвала лучших тренера и игрока апреля

upl.ua

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звания лучшего игрока и тренера апреля.

По результатам голосования в проекте победили представители "Днепра-1" и "Зари".

Результат выбора болельщиков таков:

Лучший футболист:

Артем Довбик - 38,8% голосов,

Артем Бондаренко - 20,8%,

Даниил Алефиренко - 20,1% %,

Эдуардо Герреро - 15,2%.

Лучший наставник:

Патрик ван Леувен - 24% голосов,

Александр Кучер - 23%,

Роман Григорчук - 22,9%,

Игор Йовичевич - 17,2%.

Как может заметить внимательный читатель, в обоих голосованиях сумма голосов не дает результата 100%. Дело в том, что на этот раз определенный процент голосов не был верифицирован.

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В статье: Заря (Луганск) Роман Григорчук Александр Кучер Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1 Артем Бондаренко Патрик ван Леувен Данил Алефиренко Эдуардо Герреро
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Источник:
УПЛ

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