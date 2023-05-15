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Представители Зари и Днепра-1. УПЛ назвала лучших тренера и игрока апреля
Итоги голосования болельщиков
upl.ua
По результатам голосования в проекте победили представители "Днепра-1" и "Зари".
Результат выбора болельщиков таков:
Лучший футболист:
Артем Довбик - 38,8% голосов,
Артем Бондаренко - 20,8%,
Даниил Алефиренко - 20,1% %,
Эдуардо Герреро - 15,2%.
Лучший наставник:
Патрик ван Леувен - 24% голосов,
Александр Кучер - 23%,
Роман Григорчук - 22,9%,
Игор Йовичевич - 17,2%.
Как может заметить внимательный читатель, в обоих голосованиях сумма голосов не дает результата 100%. Дело в том, что на этот раз определенный процент голосов не был верифицирован.
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