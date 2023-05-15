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Почти сенсация. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1

Премьер-лига
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Закарпатцы были очень близки к тому, чтобы отобрать очки у претендента на титул

Почти сенсация. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай", несмотря на текущее место в зоне переходных матчей, очень неудобный соперник для многих в УПЛ. В этом году команда Владимира Шарана уже побеждала "Ворсклу" и "Кривбасс", создала проблемы "Шахтеру" и "Александрии". "Днепру-1" против андердога также пришлось очень непросто: победу 1:0 второй команде лиги принес Артем Довбик только в последние четверть часа. Чем запомнилась эта игра, через свои фотографии рассказывает наш фотокор Александр Приходько.

Фотогалерея

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В статье: фото ФК Минай СК Днепр-1
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