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Задерака - о 1:0 с Рухом: В концовке матча Кривбассу больше повезло

Премьер-лига
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Криворожский клуб минимально обыграл львовян

Задерака - о 1:0 с Рухом: В концовке матча Кривбассу больше повезло

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Задерака поделился эмоциями после победы в домашнем матче 26 тура УПЛ над львовским "Рухом" (1:0).

- "Рух" - неуступчивый соперник. Насколько трудно играть против оппонента, в составе которого много молодых мотивированных футболистов?

- Да, возможно, где-то "Руху" не хватает опыта, но в целом соперник - хороший. Остро играет на контратаках. Мы их разбирали, и они сыграли так, как мы ожидали. Но "Кривбасс" терпел. Мы проявили свой командный дух. Да, в концовке нам больше повезло. Но везение также надо заслужить.

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- Во втором тайме было много хороших атак, но не хватало ударов по воротам. Почему именно так?

- Трудно ответить. Наверное, хотим сыграть более точно. Но, понимаем, что тренер правильно говорит, надо чаще бить с дальних дистанций. Потому что дальние удары в футболе тоже проходят. Это как элемент неожиданности. Разберемся, проанализируем ошибки и в следующих матчах сыграем иначе, — рассказал Задерака.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Максим Задерака
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Источник:
fckryvbas.com

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