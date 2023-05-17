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Ракицкий: Должны взять в последних четырех матчах 12 очков, вот и все
Шахтер продолжает борьбу за чемпионство
shakhtar.com
Защитник "
"Как говорит мистер (Тренер команды Игор Йовичевич, - прим), мы прошли тяжелый год – для "Шахтера" и для всей страны осталось две недели до конца сезона, поэтому должны выложиться сейчас максимально.
Нужна большая концентрация, самоотдача, должны приложить все усилия, чтобы взять в этих четырех матчах 12 очков, вот и все", - сказал Ракицкий.
Напомним, что за 4 тура до финиша чемпионат "Шахтера" опережает "Днепр-1" на 2 очка и "Зарю" – на 5 баллов.
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