Ракицкий: Должны взять в последних четырех матчах 12 очков, вот и все

Защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от финиша чемпионата УПЛ и борьбе за чемпионство.

"Как говорит мистер (Тренер команды Игор Йовичевич, - прим), мы прошли тяжелый год – для "Шахтера" и для всей страны осталось две недели до конца сезона, поэтому должны выложиться сейчас максимально.

Нужна большая концентрация, самоотдача, должны приложить все усилия, чтобы взять в этих четырех матчах 12 очков, вот и все", - сказал Ракицкий.