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Ракицкий: Должны взять в последних четырех матчах 12 очков, вот и все

Премьер-лига
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Шахтер продолжает борьбу за чемпионство

Ракицкий: Должны взять в последних четырех матчах 12 очков, вот и все

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от финиша чемпионата УПЛ и борьбе за чемпионство.

"Как говорит мистер (Тренер команды Игор Йовичевич, - прим), мы прошли тяжелый год – для "Шахтера" и для всей страны осталось две недели до конца сезона, поэтому должны выложиться сейчас максимально.

Нужна большая концентрация, самоотдача, должны приложить все усилия, чтобы взять в этих четырех матчах 12 очков, вот и все", - сказал Ракицкий.

Напомним, что за 4 тура до финиша чемпионат "Шахтера" опережает "Днепр-1" на 2 очка и "Зарю" – на 5 баллов.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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