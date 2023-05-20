  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ВИДЕО автолога в ворота Черноморца после невероятного прохода Гечева
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО автолога в ворота Черноморца после невероятного прохода Гечева

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист набрал нереальную скорость

ВИДЕО автолога в ворота Черноморца после невероятного прохода Гечева

upl.ua

Новина українською

Сегодня в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" в Одессе принимает "Минай".

Гости неожиданно открыли счет на 61-й минуте матча. Сольный проход молдавского вингера Михаила Гечева завершился автоголом игрока "Черноморца".

Молдавский игрок получил пас на своей половине поля, набрал невероятную скорость на фланге, а затем сблизился с голкипером и с рикошетом от Хадиды внес мяч в ворота.

По теме
yellow-arrow
Заря - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Заря обновила клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате Украины
yellow-arrow
Матч Александрия - Динамо остановлен из-за воздушной тревоги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай Михаил Гечев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.05.2023 в 15:18
Знамениті завершальні тури УПЛ Обожнюю...перемоги тих, кому "потрібніше"...
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
20.05.2023 в 15:11
ОПЯТЬ ВИНА ГРИ --ХАДИДУ надо было менять в 1 тайме--он не какой только портит игру --это повтор игры с Ворсклой--стыдно проигрывать дома --тебя игра с Ворсклой видно не научила ставишь не нужных игроков -лавочников
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде