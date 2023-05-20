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ВИДЕО автолога в ворота Черноморца после невероятного прохода Гечева
Футболист набрал нереальную скорость
upl.ua
Сегодня в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" в Одессе принимает "Минай".
Гости неожиданно открыли счет на 61-й минуте матча. Сольный проход молдавского вингера Михаила Гечева завершился автоголом игрока "Черноморца".
Молдавский игрок получил пас на своей половине поля, набрал невероятную скорость на фланге, а затем сблизился с голкипером и с рикошетом от Хадиды внес мяч в ворота.
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.05.2023 в 15:18
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alex.belogubko (одесса)
20.05.2023 в 15:11
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