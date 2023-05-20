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Сомнительное решение арбитров относительно офсайда сорвало атаку Черноморца с претензиями на пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

Но момент столкновения Немчанинова и Кузика укрупненно не показали

Сомнительное решение арбитров относительно офсайда сорвало атаку Черноморца с претензиями на пенальти

скріншот з трансляції

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На 77-й минуте матча 27-го тура УПЛ "Черноморец" организовал позиционную атаку, в ходе которой прошла передача на Ореста Кузика в штрафную. После борьбы с Немчаниновым игрок "Черноморца" упал на газон, однако синхронно с тем был свисток арбитра и фиксация офсайда.

Как показывает стоп-кадр от транслятора, положение "вне игры" зафиксировано ошибочно.

Сомнительное решение арбитров относительно офсайда сорвало атаку Черноморца с претензиями на пенальти - изображение 1

Примечательно, что телетранслятор не показал укрупненно момент столкновения Немчаинова с Кузиком. Вероятно, там был фол, который мог бы дать одесситам право на пенальти. Кроме того, у Немчанинова к тому моменту уже была желтая карточка.

По итогу игры "Минай" победил 1:0 благодаря автоголу Хадиды.

Скриншот и видео - Setanta Sports

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (3)
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Alex-696 (Немирів)
20.05.2023 в 18:14
А сетанта в своєму репертуарі: як ,кийсь спірний момент, то у них немає чіткого повтору. А щодо суддів: в мішок і з моста. Всіх. Разом з лучі і паделкою.
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Мирон (Львів)
20.05.2023 в 17:49
Ось для чого потрібен ВАР. Такі помилки завжди були, просто колись не було можливості переглядати суперечливі моменти в записі. Тепер ці помилки арбітрів стали наглядними.
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белок (Хапьков)
20.05.2023 в 17:26
тупо в каждом туре проблемы с арбитрами. уаф самим это не надоело?
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