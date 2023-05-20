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Сомнительное решение арбитров относительно офсайда сорвало атаку Черноморца с претензиями на пенальти
Но момент столкновения Немчанинова и Кузика укрупненно не показали
скріншот з трансляції
На 77-й минуте матча 27-го тура УПЛ "Черноморец" организовал позиционную атаку, в ходе которой прошла передача на Ореста Кузика в штрафную. После борьбы с Немчаниновым игрок "Черноморца" упал на газон, однако синхронно с тем был свисток арбитра и фиксация офсайда.
Как показывает стоп-кадр от транслятора, положение "вне игры" зафиксировано ошибочно.
Примечательно, что телетранслятор не показал укрупненно момент столкновения Немчаинова с Кузиком. Вероятно, там был фол, который мог бы дать одесситам право на пенальти. Кроме того, у Немчанинова к тому моменту уже была желтая карточка.
По итогу игры "Минай" победил 1:0 благодаря автоголу Хадиды.
Скриншот и видео - Setanta Sports
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