Два Русина и первое признание Шовковского. Символическая сборная 27-го тура УПЛ

Позади 27-й тур УПЛ. Финишная прямая уже близко, силы заканчиваются у всех, в том числе у лидеров, которые, тем не менее, идут без потерь. И "Шахтер", и "Днепр-1", и "Заря" добыли победу по итогам тура, да и "Динамо" напомнило о себе, выдав лучший поединок сезона против "Александрии". Среди других результатов выделяется неожиданный триумф "Миная" против "Черноморца", а также победы "Руха" и "Металлиста 1925" в рамках дерби.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам игрового дня. На сей раз сделаем ставку на 4-4-2, используя ромб в центре поля.

Вратарь - Александр Бандура, "Минай"

Одним из факторов победы "Миная" в Одессе стал их кипер и капитан. 36-летний Бандура провел очередной добротный матч в УПЛ, совершив несколько важных сейвов в игре против "Черноморца" и отстояв на ноль в важном поединке.

Правый защитник - Никита Безуглый, "Металлист 1925"

В очередной раз воспользуемся универсальностью Никиты, поставив его на правый фланг обороны. Защитник харьковчан хорошо показал себя в дерби, не только забив переломный гол (уже третий в сезоне), но и качественно отыграв у своих владений, справившись с прямыми обязанностями.

Центральный защитник - Максим Дячук, "Динамо"

Кандидатура Дячука в качестве наследника Забарного многих удивила, однако в целом Максим справляется неплохо. Против "Александрии", за которую он к тому же играл в первом круге, Дячук вообще провел лучший свой матч в футболке столичного клуба. На его счету много важных перехватов, а также неожиданных рейдов на чужую половину, которые помогали продвигать мяч.

Центральный защитник - Арсений Батагов, "Заря"

Луганчане серьезно подтянули игру у своих ворот во втором круге, во многом благодаря опыту Имерекова и прогрессу Батагова. Последний хорошо смотрелся в игре против "Ингульца". Арсений к привычно классным передачам добавил уверенную игру 1 в 1, а также сделал несколько важных перехватов.

Левый защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

Один из лидеров обороны "горняков" продолжает играть на фланге, поскольку в центре обороны Йовичевич начал делать ставку на пару Ракицкий - Бондарь. Николай прекрасно справляется со своими обязанностями, а против "Вереса" не только своевременно подключался вперед, но и забил победный гол, которые принес команде важные три бала.

Опорный полузащитник - Руслан Бабенко, "Днепр-1"

Есть герои явные, а есть те, чьи подвиги скрыты от глаз. Бабенко принадлежит ко второй категории. Именно его выход во втором тайме против "Колоса" помог днепрянам перестать проваливаться в центре поля, что привело к очередному классному камбэку.

Правый атакующий полузащитник - Ростислав Русин, "Металлист 1925"

Вероятно, ни одна победа харьковчан в этом сезоне не обойдется без геройств Ростислава. В дерби против "Металлиста" вингер сначала пробил в перекладину, после чего в пустой угол добил Безуглый, а спустя десять минут выдал гениальный ассист на Чирука, поучаствовав в обоих голах своей команды.

Центральный атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Наконец-то он вернулся. Второй круг этого сезона лидер киевлян проводит не столь ярко, как первый, однако против "Александрии" снова показал класс. На его счету два ассиста, при том оба на уровне. В первом он выдал идеальную закидушку на Вивчаренко, а во втором помог отличиться юному Волошину, грамотно сыграв "в стеночку".

Левый атакующий полузащитник - Василий Рунич, "Рух"

Достаточно новый персонаж для нашей сборной, который целиком и полностью заслужил находиться среди лучших. В игре со "Львовом" Рунич вышел лишь во втором тайме, приняв участие в обоих голах. Да, первое взятие ворот (автогол Симинина) вышло чуть корявым, однако следующее уже был за Руничем, который забил и принес команде победу в дерби.

Центральный нападающий - Руслан Степанюк, "Ворскла"

Полтавчанам уже особо не за что бороться в этом сезоне, однако это не означает, что нужно не играть на победу. В 27-м туре "зелено-белые" в важном матче одолели "Кривбасс", а единственный гол остался за Степанюком, который забил как элитный форвард - отклеился от защитника и головой точно пробил в дальний угол.

Центральный нападающий - Назарий Русин, "Заря"

Еще один Русин в нашей команде, который проводит не менее яркий сезон. Назарий снова был дико полезен в рамках УПЛ, немало играл на команду, а также забил второй гол в ворота "Ингульца", который по сути закрыл все вопросы в непростом поединке. Теперь нужно сохранить энергию на остаток сезона.

Главный тренер - Александр Шовковский, "Динамо"

Первое признание СаШо, которое можно назвать более чем заслуженным. "Динамо" проиграло неделю назад "Черноморцу", после чего выдало почти идеальную игру против "Александрии". Было и давление, и попытки прессинга, и атаки, и голы. Счет 5:1 против команды, которая ранее играла вничью с "Шахтером" и "Днепром-1", говорит о многом, не так ли?