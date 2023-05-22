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ФИФА еще на год разрешила игрокам приостанавливать контракты из-за войны, но оно не распространяется новые сделки

Премьер-лига
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На новичков, которые приехали в Украину уже во время войны, данное правило уже не распространяется

ФИФА еще на год разрешила игрокам приостанавливать контракты из-за войны, но оно не распространяется новые сделки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА продлила действие своего правила, которое позволяет приостанавливать иностранными игроками и тренерами действия контрактов с российскими и украинскими клубами.

Правило продлено до 30 июня 2024 года, при условии, что клубы будут проинформированы об этом в письменной форме до 1 июля 2023 года.

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В целом, в правиле только одно изменение.

Те иностранные игроки и тренеры, которые несмотря на войну в Украине решили приехать, вернуться или не покидать территорию Украины или России, не смогут полагаться на пересмотренное 7-е приложение для приостановления текущего контракта.

Отныне 7-е приложение теперь не будет применяться к:

– иностранным футболистам, которые на данный момент все еще зарегистрированы в клубе, входящем в состав УАФ или РФС;

– иностранных тренеров, которые на данный момент все еще предоставляют свои услуги клубу, входящему в состав УАФ или РФС;

– трудовых контрактов иностранных футболистов или тренеров, которые были заключены или продлены с клубами, входящими в состав УАФ или РФС, после 7 марта 2022 года.

В целях предотвращения злоупотреблений, игроки, чьи контракты были приостановлены на основании 7-го приложения, не смогут в течение периода приостановления:

– быть объектом трансфера (постоянного или на правах аренды) на платной основе;

– подписывать новый контракт с другим клубом, входящим в состав УАФ или РФС.

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В статье: ФИФА война с россией
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