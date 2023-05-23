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Педриньо не вернется в Шахтер. У него есть три варианта в Бразилии
А ФИФА продлила действие своего циркуляра
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский вингер "
Напомним, что накануне ФИФА продлила действие своего циркуляра, который разрешил легионерам до 30 июня 2024 года в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.
Этим и намерен воспользоваться игрок, у которого 30 июня истекает срок арендного соглашения с "петушками", и который рассматривает варианты продолжения карьеры в Бразилии.
Как сообщают бразильские СМИ, на родине интерес к Педриньо проявляют его нынешний клуб "Атлетико Минейро", а также "Коринтианс" и "Флуминенсе".
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