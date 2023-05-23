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Педриньо не вернется в Шахтер. У него есть три варианта в Бразилии

Премьер-лига
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А ФИФА продлила действие своего циркуляра

Педриньо не вернется в Шахтер. У него есть три варианта в Бразилии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", вряд ли вернется в донецкий клуб.

Напомним, что накануне ФИФА продлила действие своего циркуляра, который разрешил легионерам до 30 июня 2024 года в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.

Этим и намерен воспользоваться игрок, у которого 30 июня истекает срок арендного соглашения с "петушками", и который рассматривает варианты продолжения карьеры в Бразилии.

Как сообщают бразильские СМИ, на родине интерес к Педриньо проявляют его нынешний клуб "Атлетико Минейро", а также "Коринтианс" и "Флуминенсе".

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Jornal O Dia

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