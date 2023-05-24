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Кварцяный: считаю, что на ТВ должна быть специальная комиссия, которая будет допускать к эфиру лучших комментатор
Специалист говорит, что у нас слабые комментаторы
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказал свое мнение об уровне нынешних комментаторов
"Многие говорят, что наш чемпионат не интересен, но я кайфую. Конечно, если по телевизору, то с выключенным звуком.
Почему? Потому что у нас слабые комментаторы. Я не могу их слушать. Я считаю, что на ТВ должна быть специальная комиссия, которая будет допускать к эфиру лучших. В Бразилии и Польше есть сумасшедшие комментаторы, на которых можно ровняться. Раньше были Озеров и Котэ Махарадзе – уникальные комментаторы, которых хотелось слушать.
В Украине есть много комментаторов, но они в основном не опытные и им нужно подсказывать. У нас есть один комментатор, которого я могу слушать – это Славик Фридман (директор "Днепра-1", – прим.). Я помню, как он раньше комментировал несколько матчей, и у него отлично получалось – он четко говорил, где и у кого мяч, а не занимался отсебятиной. Комментатор – это не эксперт, ему нужно говорить конкретно о матче", - сказал Кварцяный.
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