Кучер раскритиковал судейство в игре с Ворсклой: В одной игре все сломали, зачем тогда играть?

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал матч 28-го тура против "Ворсклы", в котором его команда уступила со счетом 1:2. Наставник выдал монолог о судействе и досрочно покинул пресс-конференцию

– Понятно, что результат вас не устраивает. Но в каком состоянии команда сейчас? Понимает ли, что есть еще шансы достичь высоких целей?

- Все расстроены, потому что мы играли, отдавались, показывали хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило.

Что произошло во время игры? Пенальти в наши ворота: где-то там ВАР сказал, что есть. Непонятно. Дальше рука в штрафной площади соперника – здесь ВАР говорит, что нет. Так должен был быть пенальти, или нет? Я не понимаю. Помню, Полтава играла с кем-то, закончили 2:2. Им поставили пенальти за такое же попадание мяча в руку. А здесь такие не ставят. И это уже не в первый раз такое. У нас с "Кривбассом" была рука у соперника, не поставили, мы проиграли. Кому-то ставят, а кому-то нет. Может, нужно еще один ВАР поставить? Трактуют непонятно как.

Нам еще предстоит сыграть две игры – я не понимаю ту желтую карточку, которую нам дали [речь о Сватке, - примечание автора]. Нам говорят: "ваш мяч, ваш аут" – и здесь ему влепили четвертую карточку, чтобы он пропустил игру с "Шахтером". Непонятные вещи, которые встречаются в нашем футболе. Целый год играли, чего-то добивались, отдавали силы и через одну игру все это сломать? Зачем тогда играть? Спасибо.

Отметим, что после этого поражения "Днепр-1" рискует отстать от "Шахтера" на пять очков. Или же его догонит "Заря".