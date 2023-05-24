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Кучер раскритиковал судейство в игре с Ворсклой: В одной игре все сломали, зачем тогда играть?

Премьер-лига
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(1 голосов)

Тренер днепровской команды недоволен работой арбитра

Кучер раскритиковал судейство в игре с Ворсклой: В одной игре все сломали, зачем тогда играть?

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал матч 28-го тура против "Ворсклы", в котором его команда уступила со счетом 1:2. Наставник выдал монолог о судействе и досрочно покинул пресс-конференцию

– Понятно, что результат вас не устраивает. Но в каком состоянии команда сейчас? Понимает ли, что есть еще шансы достичь высоких целей?

- Все расстроены, потому что мы играли, отдавались, показывали хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило.

Что произошло во время игры? Пенальти в наши ворота: где-то там ВАР сказал, что есть. Непонятно. Дальше рука в штрафной площади соперника – здесь ВАР говорит, что нет. Так должен был быть пенальти, или нет? Я не понимаю. Помню, Полтава играла с кем-то, закончили 2:2. Им поставили пенальти за такое же попадание мяча в руку. А здесь такие не ставят. И это уже не в первый раз такое. У нас с "Кривбассом" была рука у соперника, не поставили, мы проиграли. Кому-то ставят, а кому-то нет. Может, нужно еще один ВАР поставить? Трактуют непонятно как.

Нам еще предстоит сыграть две игры – я не понимаю ту желтую карточку, которую нам дали [речь о Сватке, - примечание автора]. Нам говорят: "ваш мяч, ваш аут" – и здесь ему влепили четвертую карточку, чтобы он пропустил игру с "Шахтером". Непонятные вещи, которые встречаются в нашем футболе. Целый год играли, чего-то добивались, отдавали силы и через одну игру все это сломать? Зачем тогда играть? Спасибо.

Отметим, что после этого поражения "Днепр-1" рискует отстать от "Шахтера" на пять очков. Или же его догонит "Заря".

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Комментарии (10)
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jnp49 (ОДЕССА)
24.05.2023 в 17:03
Хм! ДНЕПР-1 уже давно ходил по лезвию ножа. Иногда ( большей частью) ВЕЗЛО.., сегодня судьба просто вернула должок! Вели в счёте, но проиграли. АНТИ-ВЕЗЕНИЕ...
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0
0
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Spokoyno (Київ)
24.05.2023 в 17:03
Гра за десятки МЛН... а хтось здіймає гвалт... Хоч і достатньо випадків, коли судді благоволили і його команді. Невже хтось вважає, що досвідчений бос намагаючись "крупно заробити" пару відсотків не витратити, щоб все добре пройшло НІЧОГО зайвого, лише бізнес!
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0
0
urik (Кривой Рог)
24.05.2023 в 16:59
Та плюнь , Саня ! Не переймайся. Головне , що ти задоволений грою команди та результатом своєї праці по деградації Дніпра. В першому колі була інша команда. А судді то вони такі...
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0
0
balamyt (Boston)
24.05.2023 в 16:16
Конечно Днепр1 не должен был проигрывать в такой игре . Реализация ужасная...плюс судья получит свои 30 серебряников за такое судейство
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+1
-3
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Американец 2000
24.05.2023 в 16:22
А чем тебе игра не понравилась ? Скрипник показал Кучеру кто из них настоящий тренер ! По игре Ворскла выглядела на голову выше !
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+3
0
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Американец 2000
24.05.2023 в 16:15
Предателям так и надо !!!Мяч сзади зацепил руку - за такое обычно не дают пенальти !А как в пользу Днепра дали недавно пенальти когда сбили за три метра от штрафной игрока - что ж ты не кричал игроку не бей это левый пенальти ?Не будет тебе счастья в жизни после того как вы с Красниковым предали Металлист (((((
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+4
-1
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:11
раньше всё было хорошо?
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+4
0
Моуринью (Днепропетровск)
24.05.2023 в 16:08
Как бы там не было, но голы нужно забивать и не пропускать в свои. При голе в раздевалку, почему Матаритта не отработал, хотя было очевидным, что могла быть стенка, а не только прострел. А иметь 12 угловых и не иметь на них серьёзных моментов. Или ударить по воротам 15 раз, а попасть только 4 раза, это как? А владея мячом 60/40, совершить на 50% больше нарушений, чем соперник, это как? Да Шахтёр стимулировал Ворсклу, что они носились и прессинговали, а Днепр почему не прессинговал, а только иммитировал? У Днепра не было ни одной контратаки, только позиционная. А рассчитывать в каждой игре на пенальти, это такое. Жёлтая карточка Сватку, чтобы с Шахтёром не играл, интересно, сколько судье за такое дали?
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+2
0
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 16:07
Санёк,а когда судьи свистели в пользу Днепра,ты не возмущался...
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+3
0
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 16:01
Саня, не расстраивайся - судьи еще могут всё исправить
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+2
0

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