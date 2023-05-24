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Львов – Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут матч 28 тура чемпионата Украины
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Для "Львова" турнирная интрига завершилась досрочно: команда Анатолия Бессмертного уже точно не сохранит место в УПЛ и в последних турах может разве что работать на свое имя, чтобы летом было легче найти новый клуб. "Черноморец" идет десятым и еще не решил вопрос с сохранением прописки: прямой вылет "морякам" грозит только теоретически, но существует вероятность играть стыковые матчи. Для того чтобы избежать и этой судьбы, команде Романа Григорчука необходима победа.
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Матч между "Львовом" и "Черноморцем" состоится в четверг, 25 мая, на стадионе "СКИФ" во Львове. Арбитр должен дать стартовый свисток в 14.00 по Киеву.
В прямом эфире игру покажет канал Setanta Sports+. В интернете легальный просмотр поединка будет на ОТТ-платформах Setanta Sports, а также транслирующих этот телеканал: MEGOGO, SWEET.TV и другие.
Если нет возможности посмотреть этот зрелищный поединок - не проблема. В
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