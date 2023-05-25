Львов - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У львовян нет турнирной мотивации: команда Анатолия Бессмертного уже оформила досрочный вылет и сейчас может играть только за свою честь или честь клуба, который вскоре может прекратить существование. "Черноморец" пока не смог оторваться от зоны переходных матчей, поэтому остро нуждается в победе. К слову, на выезде одесситы в этом сезоне выступают лучше, чем на родном стадионе в парке Шевченко: в гостях "Черноморец" уже набрал 19 очков, в то время как дома всего 10.

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Чемпионат Украины. 28-й тур

25 мая. Начало в 14:00

"Львов" - "Черноморец"

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