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Львов - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Украины
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У львовян нет турнирной мотивации: команда Анатолия Бессмертного уже оформила досрочный вылет и сейчас может играть только за свою честь или честь клуба, который вскоре может прекратить существование. "Черноморец" пока не смог оторваться от зоны переходных матчей, поэтому остро нуждается в победе. К слову, на выезде одесситы в этом сезоне выступают лучше, чем на родном стадионе в парке Шевченко: в гостях "Черноморец" уже набрал 19 очков, в то время как дома всего 10.
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Чемпионат Украины. 28-й тур
25 мая. Начало в 14:00
"Львов" - "Черноморец"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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