Лучшее снотворное. Львов – Черноморец 0:1

Отчаянные времена требуют нестандартных решений. Таким стало от Анатолия Бессмертного большее доверие молодежи по сравнению с предыдущими матчами. Рыбки не было даже в заявке, поэтому наконец-то дождался своего дебюта в УПЛ Ольховой, а братья Михайливы и Михавко впервые вышли в стартовом составе. Что интересно, выход молодежи не был связан с каким-то кадровым голодом: Никитюк, Симинин, Вовкун, Ременяк и Богунов наблюдали за игрой со скамейки запасных. У "Черноморца" не было травмированного Бадибанги (Авагимян вышел вместо него), также, похоже, в лазарете Гучек, которого подменял Белый (первый с декабря выход в основе).

С первых секунд не было видно, что одна команда уже доигрывает сезон без мотивации, а другая – все еще имеет турнирные задания. Соперники взяли хороший темп и начали прощупывать оборону друг друга. Львовянам здорово удавалось напрягать правый фланг одесской обороны. Именно из этой зоны пришел первый голевой шанс в матче: защитники упустили забегание Бугая, тот на линии штрафного сместился немного в центр, но не попал в дальнюю девятку. Дальше было несколько попыток вести наступление этим флангом, однако описанный эпизод оказался наиболее опасным.

"Черноморец" много контролировал мяч, но немного обострял. Лучше всего это удавалось со стандартов. После розыгрыша углового и подачи с левого фланга Салюк и Васильев не затолкали с дальней штанги. Чуть позже после аналогичной комбинации от противоположного флажка (розыгрыш углового и подача) тот же Салюк уже от ближней штанги переправил снаряд в цель. За секунды до гола стоит еще вспомнить крутой удар Хадиды из района левого угла штрафной под дальнюю стойку - Ольховой доказал, что не зря ждал своего шанса на УПЛ.

На старте второго тайма к числу дебютантов в составе хозяев добавился еще Герыч, а в целом рисунок игры особенно не менялся: почти без моментов, а теперь еще почти без скоростей. Были даже отрезки, когда львовяне больше держали мяч, однако никакой пользы из этого выдавить не удавалось.

На поле все настолько шло скупо, что интереснее было наблюдать за дождем, который в то же время заливал поле в Кривом Роге и не давал "Кривбассу" и "Металлисту" начать заключительный матч 28 тура УПЛ. Из того, что можно отметить: перспективный удар из центра штрафной от Алефиренко (рядом со стойкой) и удар одного из братьев Михайливых с линии штрафной, что для Паста проблемой не стало. Удивительно, что "Черноморец" не понимал важности второго гола, ведь любой случайный удар от хозяев мог отобрать у одесситов победу.

Но удержать минимальное преимущество "морякам" удалось – эти три очка позволили оторваться от зоны переходных матчей уже на четыре балла. Что касается "Львова", то никаких претензий к игрокам или тренерскому штабу нет. Никто не хочет стать заложником, когда грабят банк. Но если уж попал в сложную ситуацию, то не нужно терять голову и впадать в панику. Насколько это у коллектива получается, настолько он и старается этого не допустить.

Львів. Стадион "СКИФ"

Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Александр Беркут (Симферополь)

ФК Львов - Черноморец 0:1

Гол: Владимир Салюк 23

ФК Львов: Илья Ольховой, Ахмед Алибеков (Артур Ременяк 61), Владислав Бугай (Владислав Герыч 46), Тарас Михавко (Роман Никитюк 72), Денис Кузык (Николай Киричок 68), Роман Михайлив, Александр Беляев (Артем Вовкун 61), Виталий Михайлив, Максим Сасовский, Максим Грисьо, Богдан Мишенко

Черноморец: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Орест Кузык, Илья Путря, Гай Хадида (Сергей Политыло 67), Даниил Алефиренко, Артур Авагимян (Максим Войтиховский 73, Александр Гладкий 81), Александр Васильев, Максим Белый, Максим Брагару, Владимир Салюк

Предупреждения: Богдан Мишенко 1, Тарас Михавко 72 - Гай Хадида 65, Виталий Ермаков 82