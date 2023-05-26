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Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Безголевой, но не пресный матч

Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и "Рух" выдали очень боевой матч. С борьбой, напряжением, интригой, но без забитых мячей. Об отсутствии зрелища после игры говорили тренеры обеих команд, однако оба вместе с тем отмечали бойцовские качества своих коллективов. И действительно – эта борьба вылилась в получение очков для каждой из команд. А очки сегодня – это то, что нужно больше всего. Даже если приходится жертвовать яркостью.

Происходящее на поле видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Его фотогалерея – к вниманию читателей.

Фотогалерея

Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 1Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 1Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 2Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 3Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 4Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 5Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 6Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 7Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 8Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 9Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 1Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 1Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 2Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 3Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 4Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 5Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 6Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 7Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 8Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 9Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 1Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 1Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 2Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 3Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 4Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 5Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 6Бороться надо, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Минай – Рух 0:0 - фото 7
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В статье: фото Рух (Львов) ФК Минай
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