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Арановский, который работал на ВАР на матче Днепр-1 - Ворскла, может завершить карьеру, - источник

Премьер-лига
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Комитет арбитров инициировал внутренне расследование по матчу

Арановский, который работал на ВАР на матче Днепр-1 - Ворскла, может завершить карьеру, - источник

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Комитет арбитров УАФ инициировал внутреннее расследование по работе арбитров на матче 28-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Ворскла" (1:2). Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Бурбас утверждает, что Евгений Арановский, который был главным на ВАР в этом матче, по итогам расследования был пожизненно отстранен от судейства.

От UA-Футбол добавим, что Арановскому уже 46 лет (начинал сезон в 45), и если следовать правилам УАФ, он и так не мог бы судить в следующем сезоне по возрастному цензу. По крайней мере, в поле.

Отметим, что Аранвоский в текущем сезоне отработал главным судьей в 11 матчах УПЛ, 2 матчах Первой лиги и 3 матчах еврокубков (Лиги Европы и Лиги конференций).

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В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Арановский СК Днепр-1 Комитет арбитров УАФ
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