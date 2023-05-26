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Арановский, который работал на ВАР на матче Днепр-1 - Ворскла, может завершить карьеру, - источник
Комитет арбитров инициировал внутренне расследование по матчу
scdnipro1.com.ua
Комитет арбитров УАФ инициировал внутреннее расследование по работе арбитров на матче 28-го тура УПЛ
Бурбас утверждает, что Евгений Арановский, который был главным на ВАР в этом матче, по итогам расследования был пожизненно отстранен от судейства.
От UA-Футбол добавим, что Арановскому уже 46 лет (начинал сезон в 45), и если следовать правилам УАФ, он и так не мог бы судить в следующем сезоне по возрастному цензу. По крайней мере, в поле.
Отметим, что Аранвоский в текущем сезоне отработал главным судьей в 11 матчах УПЛ, 2 матчах Первой лиги и 3 матчах еврокубков (Лиги Европы и Лиги конференций).
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