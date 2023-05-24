УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?

"Днепр-1" потерял очки с "Ворсклой" в первом круге. Тогда на самом деле право на ошибку еще было. Сегодня – нет. Сегодня, учитывая реальные шансы на чемпионство, ошибаться было нельзя. И контекст наталкивал на то, что проблем у команды Кучера не будет. "Ворскла" по сути уже потеряла турнирную мотивацию, хотя еще имеет теоретические шансы зацепиться за пятую позицию. Приехала в Ужгород команда в составе 16-ти игроков. То есть с четырьмя полевыми на замене. Без Сефери, на котором держится едва ли не вся атака. И под давлением слухов о возможном уходе Виктора Скрипника.

Но это все детали, а суть – игра на футбольном поле. Начиналось все по ожидаемому, очевидному сценарию. "Днепр-1" взял мяч под контроль и быстро забил. Бланко самостоятельно разобрался на фланге и отправил мяч в дальний угол. Казалось, что последует продолжение, но ситуация быстро вернулась на исходные позиции. "Ворскла" организовала позиционную атаку и вывела Челядина на ударную позицию. Он пробил. Адамюк чисто заблокировал мяч. И уже потом по инерции въехал в ноги сопернику. Во время первой игровой паузы и после долгих просмотров видеоповторов Козик принял решение о пенальти. Скляр его реализовал.

В прошлом туре нападающий "Зари" Герреро заработал пенальти в матче против "Ингульца", когда наткнулся на фол голкипера после пробрасывания мяча. Сейчас фол был зафиксирован после того, как защитник сыграл в мяч. Вопрос к системности судейства: как должно быть? Чтобы не возвращаться к Козику по итогу описания первого тайма, вспомним еще один момент, когда ему подсказывал ассистент ВАР относительно возможной игры рукой Бацулы в штрафной площадке. Здесь без пенальти.

"Днепр-1" не опустил руки, что вполне естественно. До перерыва, как обычно, у команды было достаточно шансов, чтобы не усложнять себе жизнь на второй тайм. Бланко пробил мимо ворот примерно с той же позиции, с которой недавно забил. Пихаленок после комбинации с Рубчинским тоже не попал по воротам. Адамюк бил после стандарта, но слишком слабо. Даже Матаррита имел шанс. А вот Довбик был не слишком заметен.

Ничья по итогу первого тайма была бы хорошим результатом для "Ворсклы", но удалось пойти еще дальше. В конце 45-минутки Пердута и Кане разыграли мяч на правом фланге, африканец получил снаряд на углу штрафной и прекрасно закрутил в дальней. Вот тут уже руки могли опуститься.

Но не опустились – "Днепр-1" после перерыва штурмовал ворота Исенко неустанно. "Ворскла" защищалась не панически, но всеми имеющимися силами. Голкипер потянул удары Пасича и Пеглова, Рубчинский и Гуцуляк пробили неудачно.

Давление было, но "Ворскла" держалась, почти не отвечая контратаками (хотя был один хороший удар по воротам). Время шло и с каждой минутой Александр Кучер нервничал все больше. Дошло до того, что унять тренера судье пришлось желтой карточкой.

Плохой матч провел Довбик и в этом, наверное, одна из самых больших сегодняшних проблем "Днепра-1". Теперь команде Кучера нужно держать кулаки за "Зарю". Только в случае ее не проигрыша "Шахтеру" "Днепр-1" сохранит реальные шансы на титул.

Была ли сегодня самоликвидация? Узнаем после вечерней игры.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Ярослав Козик

СК "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Голы: Доминго Бланко 4 - Александр Скляр 11 (пен.), Ибрахим Кане 45+4

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок, Жоау Пеглов (Владимир Танчик 84), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 73), Доминго Бланко (Алексей Гуцуляк 46), Александр Сваток (Хайнер 58), Рональд Матаррита (Евгений Пасич 46)

"Ворскла": Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Илья Крупский, Андрей Бацула, Иван Нестеренко (2003) (Лукас Рамирес 79), Артем Челядин (Артём Кулаковский 79), Ибрахим Кане (Дмитрий Черныш 88)

Предупреждения: Владимир Адамюк 10, Доминго Бланко 45+1, Руслан Бабенко 50, Александр Сваток 52, Евгений Пасич 84, Владимир Танчик 90+3 - Ибрахим Кане 85, Артем Кулаковский 90+4