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УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?

Премьер-лига
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(2 голосов)

Неожиданная потеря от одного из претендентов на титул

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" потерял очки с "Ворсклой" в первом круге. Тогда на самом деле право на ошибку еще было. Сегодня – нет. Сегодня, учитывая реальные шансы на чемпионство, ошибаться было нельзя. И контекст наталкивал на то, что проблем у команды Кучера не будет. "Ворскла" по сути уже потеряла турнирную мотивацию, хотя еще имеет теоретические шансы зацепиться за пятую позицию. Приехала в Ужгород команда в составе 16-ти игроков. То есть с четырьмя полевыми на замене. Без Сефери, на котором держится едва ли не вся атака. И под давлением слухов о возможном уходе Виктора Скрипника.

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация? - изображение 1

Но это все детали, а суть – игра на футбольном поле. Начиналось все по ожидаемому, очевидному сценарию. "Днепр-1" взял мяч под контроль и быстро забил. Бланко самостоятельно разобрался на фланге и отправил мяч в дальний угол. Казалось, что последует продолжение, но ситуация быстро вернулась на исходные позиции. "Ворскла" организовала позиционную атаку и вывела Челядина на ударную позицию. Он пробил. Адамюк чисто заблокировал мяч. И уже потом по инерции въехал в ноги сопернику. Во время первой игровой паузы и после долгих просмотров видеоповторов Козик принял решение о пенальти. Скляр его реализовал.

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация? - изображение 2

В прошлом туре нападающий "Зари" Герреро заработал пенальти в матче против "Ингульца", когда наткнулся на фол голкипера после пробрасывания мяча. Сейчас фол был зафиксирован после того, как защитник сыграл в мяч. Вопрос к системности судейства: как должно быть? Чтобы не возвращаться к Козику по итогу описания первого тайма, вспомним еще один момент, когда ему подсказывал ассистент ВАР относительно возможной игры рукой Бацулы в штрафной площадке. Здесь без пенальти.

"Днепр-1" не опустил руки, что вполне естественно. До перерыва, как обычно, у команды было достаточно шансов, чтобы не усложнять себе жизнь на второй тайм. Бланко пробил мимо ворот примерно с той же позиции, с которой недавно забил. Пихаленок после комбинации с Рубчинским тоже не попал по воротам. Адамюк бил после стандарта, но слишком слабо. Даже Матаррита имел шанс. А вот Довбик был не слишком заметен.

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация? - изображение 3

Ничья по итогу первого тайма была бы хорошим результатом для "Ворсклы", но удалось пойти еще дальше. В конце 45-минутки Пердута и Кане разыграли мяч на правом фланге, африканец получил снаряд на углу штрафной и прекрасно закрутил в дальней. Вот тут уже руки могли опуститься.

Но не опустились – "Днепр-1" после перерыва штурмовал ворота Исенко неустанно. "Ворскла" защищалась не панически, но всеми имеющимися силами. Голкипер потянул удары Пасича и Пеглова, Рубчинский и Гуцуляк пробили неудачно.

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация? - изображение 4

Давление было, но "Ворскла" держалась, почти не отвечая контратаками (хотя был один хороший удар по воротам). Время шло и с каждой минутой Александр Кучер нервничал все больше. Дошло до того, что унять тренера судье пришлось желтой карточкой.

Плохой матч провел Довбик и в этом, наверное, одна из самых больших сегодняшних проблем "Днепра-1". Теперь команде Кучера нужно держать кулаки за "Зарю". Только в случае ее не проигрыша "Шахтеру" "Днепр-1" сохранит реальные шансы на титул.

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация? - изображение 5

Была ли сегодня самоликвидация? Узнаем после вечерней игры.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Ярослав Козик
СК "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
Голы: Доминго Бланко 4 - Александр Скляр 11 (пен.), Ибрахим Кане 45+4

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок, Жоау Пеглов (Владимир Танчик 84), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 73), Доминго Бланко (Алексей Гуцуляк 46), Александр Сваток (Хайнер 58), Рональд Матаррита (Евгений Пасич 46)

"Ворскла": Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Илья Крупский, Андрей Бацула, Иван Нестеренко (2003) (Лукас Рамирес 79), Артем Челядин (Артём Кулаковский 79), Ибрахим Кане (Дмитрий Черныш 88)

Предупреждения: Владимир Адамюк 10, Доминго Бланко 45+1, Руслан Бабенко 50, Александр Сваток 52, Евгений Пасич 84, Владимир Танчик 90+3 - Ибрахим Кане 85, Артем Кулаковский 90+4

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Комментарии (55)
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C_Ballack (Днепр)
24.05.2023 в 17:40
К сожалению у Днепра слишком много шлака в команде.... Зимние новички это уровень первой лиги. Гнать этого Красникова за такие приобретения.Днепр потерял чемпионство исключительно через систематические ошибки в игре своих игроков.
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0
0
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Прocтo Тoлик (Одесса)
24.05.2023 в 17:37
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0
0
balamyt (Boston)
24.05.2023 в 17:05
Конечно Днепр1 не должен был проигрывать в такой игре . Реализация ужасная...плюс судья получит свои 30 серебряников за такое судействоОтветить0 0
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0
0
Hanter44 (Baburka)
24.05.2023 в 16:47
Это даже становится удивительным,если судья судит не предвзято.
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0
0
urik (Кривой Рог)
24.05.2023 в 16:35
А що ще не прийшо час подякувати Кучера за плідну роботу за розвал команди ??? Вболівав за дніпрян, але останні матчі ( особливо друге коло ) це ЖАХ !!!
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
24.05.2023 в 16:30
Если сегодня еще и Зоря поднажмет то, будет интересно смотреть за финишем 3 х команд
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+1
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:14
в первом тайме добавилд 3 минуты,сыграли почти 5)игрок Ворсклы играет рукой-пенальти нетЗоря вперед,должна быть справедливость в этой жизни,покажи сепаратискому гумусу,где его место,и его хозяину,который обдирает украинцев тарифами
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0
-7
Моуринью (Днепропетровск)
24.05.2023 в 16:08
Как бы там не было, но голы нужно забивать и не пропускать в свои. При голе в раздевалку, почему Матаритта не отработал, хотя было очевидным, что могла быть стенка, а не только прострел. А иметь 12 угловых и не иметь на них серьёзных моментов. Или ударить по воротам 15 раз, а попасть только 4 раза, это как? При каждом угловом вратарь Ворсклы играл на выходах, почему перед ним не поставили1-2 своих игрока, чтобы они блокировали выход его, не подумали? А владея мячом 60/40, совершить на 50% больше нарушений, чем соперник, это как? Да Шахтёр стимулировал Ворсклу, что они носились и прессинговали, а Днепр почему не прессинговал, а только иммитировал? У Днепра не было ни одной контратаки, только позиционная. А рассчитывать в каждой игре на пенальти, это такое. Жёлтая карточка Сватку, чтобы с Шахтёром не играл, интересно, сколько судье за такое дали? Вот и из таких мелочей и утекает чемпионство
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+1
-2
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vismut (Запорожье)
24.05.2023 в 16:02
АЕК приснилсяНо всё только начинается. В матне Заря - Шахтёр. И вариантов несколько.
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+2
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:02
все как обычно,судьишко с баблом,и соперники радовались,как будто выиграли чемпионат ! кроты ,ушлепывайте вместе со своим ахметовым в свой донбасятский чемпионат,кусок сепаратисктого гавна
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0
-10
avatar
vismut (Запорожье)
24.05.2023 в 16:03
Сколько можно забивать всяким рухам на 90+?
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+4
-1
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:06
пластинку смени.чем вы лучше?такой же кусок .... "святоши"ушлёпывайте за днепром,тем настоящим
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+3
-1
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:09
не сепаратисткому гавну рассказівать,что делать украинцу-упездівай вместе с ахметкой своим в чемпионат донецкой области-чей Крым ?
0
-4
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:15
тебе конченному уже писал:крым-это Украина.чем твой КАЛОмойский лучше?не тебе тупому уё.....ку рассказывать мне что делать.жидко обделался твой минус первый.сиди и не тявкай.
+1
0
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 16:09
Вот из-за таких "умников",как ты и начинаются конфликты в стране. Рот закрой,"культура" так и прёт...
Ответить
+2
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:14
крот-рот на базу,и вместе с ахметкой,вслед за кораблем
0
-3
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:17
ты туда же вместе с красниковым и КАЛОмойским.удавись с горя и не вой
+2
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:19
иди воюй за свой край,ушлепок даунбаский-свой регион прогадили,сюда приперлисьбер иружье,и кровью искупай вину перед страной,лайнбаская собака
Ответить
0
-2
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 16:22
Ты разжигаешь сейчас,если админ знает законы Украины - он должен тебя заблочить. В Украине все регионы равноправны и не тебе оскорблять Донбасс.
+2
0
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:22
123-й долб...б
Ответить
0
-1
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:44
использованній ахметовский кондом-хорошо лижешь,хозяин при икупит тебе пиковит,раб
Ответить
0
0
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 15:48
Как только Днепру не дали "левый" пенальти - Днепр потерял очки. "Совпадение? Не думаю."(с)
Ответить
+8
0
alexfc (Киев)
24.05.2023 в 15:32
Неочікувано, але скільки ДД могло везти. Скільки пеналів ДД дали без VAR. Фортуна закінчилась. Тепер 2-місце би не втратити, бо Зоря зараз виглядає краще в цій трійці претендентів
Ответить
+5
0
Cassid (Kiev)
24.05.2023 в 15:31
Судья удивил. Думал до конца чемпионата будут пенальти "на усмотрение арбитра" в сторону соперников Днепра-1.Ворскла показала зубы. Я кстати не хоронил бы Днепр даже в случае победы сегодня Шахтера. Ему еще с Ворсклой сейчас играть.Чем особенный этот чемпионат - то, что все команды плюс-минус одного класса. Просто Ш/Д/З чуть больше везет.Например в последнем туре, где все ожидают синхронные победы лидеров, я не уверен ни в победе Шахтера над Ворсклой(в первом круге вроде ничья была), ни в победе Днепра-1 над Кривбассом(в первом круге влетели зеленкам)Э, ни в победе Зари над Александрией (эти мистеры ничья всем кровь попортят)
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+4
0
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 15:35
Просто наконец-то начали ВАР использовать. Ворсклу Шахтер в 1 круге обыграл, но сейчас о них думать нет смысла, ведь обыгрывать их во второй раз может и не понадобится - это станет ясно в воскресенье.
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+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 15:10
Неужели слились или это такой хитрый тактический маневр от жажи?
Ответить
+5
-1
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 15:22
.... жажа занят.стирает белые брюки красникова.
Ответить
+5
0
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 15:26
Ну, планировать всякие многоходовочки во время стирки Красников ему не запрещает
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 15:30
Почему слились? Д-1 играл как обычно, а Ворскла-очень хорошо, имея в запасе 4-х!!! полевых.
Ответить
+5
0
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 15:06
счёт хороший.почему играл пеглоу?он же дисквалифицирован?или ждут аппеляции?так и чемпионат закончится
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+4
0
Мирон (Львів)
24.05.2023 в 15:03
Супер! За це ми і любимо футбол: за непередбачуваність, сенсації
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+4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 15:01
Очень хорошо!!!
Ответить
+5
0
Killermeister (Дніпро)
24.05.2023 в 15:00
Судья бл*дина продажная, как всегда Шахту вытягивают уроды!! Пеналь левый, желтая Сватку на ровном, пид*р одним словом
Ответить
0
-15
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 15:01
Не тупи
Ответить
+7
0
witcher_r (Киев)
24.05.2023 в 15:18
Не тупи,
0
-6
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 15:02
что завыл чучело.теперь судья виноват?не помог вам?слюни подбери
Ответить
+10
0
Killermeister (Дніпро)
24.05.2023 в 15:10
Чучело твоя команда, которую всю жизнь судьи тащат, животное
+2
-8
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 15:14
уймись убогий?сколько пенальти вам нужно?забивать на 90+ не надоело?фарт закончился?красников бессилен.животное -это ты осёл.пойди удавись и не ной
+7
0
Killermeister (Дніпро)
24.05.2023 в 15:27
Нахер послан, Донбасяо
+1
-5
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 15:30
ты на нём давно.пойди подмойся
+3
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:00
кусок сепаратисткого гавна,проваливай в свою сращ=шку,и ахметку своего не забудь,чей Крім ?
0
-4
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:09
чей крым?однозначно-украинский.дерьмо здесь ты лопух.лижи КАЛОмойскому и не тявкай
+6
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:12
че завыла-сепаратиская собака? ушлепывай ч нашего чемпионата,и ахметку не забудь
+1
-2
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:19
собака это использованный презерватив.
0
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 16:20
а так ты использованный ахметкин презерватив)не буду время на кондомов тратить)удачи заре
0
0
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 16:21
ты использованный презерватив.прикрой хлебало
0
-1
Romerik (YNWA)
24.05.2023 в 15:05
Шо ти бл*ть несеш)) В грі було рівно 2 скандальних момента: жовта Сватку і не давання 2 жовтої Кане. Все. Зі своїми конспірологіями тобі на плюси. Там теж ху*ньою займаються.
Ответить
+11
0
Не чесний президент (Полтава)
24.05.2023 в 15:09
Був ще один скандальний момент - це коменатор. Коли "топлять" в одну сторону - гидко.
+5
0
Romerik (YNWA)
24.05.2023 в 15:15
Ага. Та він взагалі клоун)) Повеселило як він пів матчу не міг (чи не хотів)) розібратися через що пенальті
+5
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.05.2023 в 15:08
А когда "Днепр" бил левые пенальти, судьи бл*ядинами продажными не были?
Ответить
+12
-1
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 15:17
"Это другое"(с)
+7
0
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 15:16
Киллер, тебе напомнить, сколько "левых" пенальти дали в пользу Днепра?
Ответить
+8
0
witcher_r (Киев)
24.05.2023 в 15:20
А ну нагадай,а то щось не збагну чкільки їх було?!
0
-6
Alex-696 (Немирів)
24.05.2023 в 15:37
Перепрошую, що встрягаю у вашу дискусію. Останній з таких - у ворота Олександрії.
+5
0
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 15:20
Ответить
+1
0

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