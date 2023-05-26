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Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
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Мы с большими надеждами ожидали развязки чемпионской гонки в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23. Но на деле все получилось очень банально. Почему это произошло? Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге на UA-Футбол дает ответ на этот вопрос и пытается убедить, что дело не только в судействе, на которое сетует Днепр-1. А еще он оценивает состав сборной, вызванный на июньские матчи, рассказывает, кто из Первой лиги будет играть в переходных матчах и откровенно посылает ко всем чертям один известный европейских гранд.
В этом выпуске
- 00:19 – Главная новость пятницы: состав сборной на июньские матчи
- 02:18 – Кто еще заслуживает вызов в сборную
- 03:31 – Чемпионская гонка оказалась переоцененной
- 04:04 – Днепр-1 против арбитра: действительно ли Козык ошибался против днепрян
- 08:51 – Заря не подготовилась к борьбе за золото
- 09:41 – Об идеальном Шахтере
- 10:20 – Карпаты провалились! Ждем Маркевича
- 11:46 – Барса, иди лесом!
- 12:43 – Винисиус против расизма: Ла Лига не знает, что делать?
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