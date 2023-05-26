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Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?

Премьер-лига
(2 голосов)

Барселона не хочет, чтобы за нее болели украинцы

Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы с большими надеждами ожидали развязки чемпионской гонки в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23. Но на деле все получилось очень банально. Почему это произошло? Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге на UA-Футбол дает ответ на этот вопрос и пытается убедить, что дело не только в судействе, на которое сетует Днепр-1. А еще он оценивает состав сборной, вызванный на июньские матчи, рассказывает, кто из Первой лиги будет играть в переходных матчах и откровенно посылает ко всем чертям один известный европейских гранд.

В этом выпуске

  • 00:19 – Главная новость пятницы: состав сборной на июньские матчи
  • 02:18 – Кто еще заслуживает вызов в сборную
  • 03:31 – Чемпионская гонка оказалась переоцененной
  • 04:04 – Днепр-1 против арбитра: действительно ли Козык ошибался против днепрян
  • 08:51 – Заря не подготовилась к борьбе за золото
  • 09:41 – Об идеальном Шахтере
  • 10:20 – Карпаты провалились! Ждем Маркевича
  • 11:46 – Барса, иди лесом!
  • 12:43 – Винисиус против расизма: Ла Лига не знает, что делать?

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Известно, за какие слова в адрес арбитра Сваток получил желтую карточку, что делает невозможным его участие в матче с Шахтером
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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (6)
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scorpius (Ck)
26.05.2023 в 20:38
Касательно чемпионской гонки. Она еще не закончена, 2-я часть кульминации будет в воскресенье, поэтому не согласен с 99% чемпионством ШД, шансы 65/35 в пользу лидера. Что до Д-1, то им похоже прилетела так называемая обратка за Ингулец, Александрию и Черноморец. Со Сватком они действительно жестко протупили, вон Бондаренко перед Зарей обнулился и в строю на решающие матчи. По Заре претензий вообще предъявлять особо нет смысла, как я понял они за золото и не планировали бороться, просто череда побед возвела их в неожиданные претенденты.
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+1
0
филанкрот (donetsk)
26.05.2023 в 20:31
це Дніпро навпаки,судді тягнули вгору
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+4
-1
avatar
walcom (Киев)
26.05.2023 в 20:19
про кабинетного чемпиона - красиво
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+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.05.2023 в 20:43
Так Динамо в гонке не участвует
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+1
-1
MaximSK (Киев)
26.05.2023 в 20:02
Игроков вызывал в сборную не Ребров, потому что он еще не главный тренер и у него важные матчи со своим клубом, список подготовили в УАФ.
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+1
0
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Djon (Україна)
26.05.2023 в 19:54
барса, йди за руським кораблем
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+1
0

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