Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?

Касательно чемпионской гонки. Она еще не закончена, 2-я часть кульминации будет в воскресенье, поэтому не согласен с 99% чемпионством ШД, шансы 65/35 в пользу лидера. Что до Д-1, то им похоже прилетела так называемая обратка за Ингулец, Александрию и Черноморец. Со Сватком они действительно жестко протупили, вон Бондаренко перед Зарей обнулился и в строю на решающие матчи. По Заре претензий вообще предъявлять особо нет смысла, как я понял они за золото и не планировали бороться, просто череда побед возвела их в неожиданные претенденты.