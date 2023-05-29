Львов – Ингулец 0:2. Сверхважная победа петровцев, но все решится в последнем туре

Во Львове в матче 29-го тура УПЛ последняя команда чемпионата принимала двенадцатую. Для подопечных Бессмертного турнирной мотивации уже не осталось. А вот "Ингулец" продолжает бороться за то, чтобы избежать переходных матчей. Петровцы имеют преимущество над "Вересом" и "Рухом" только в личных встречах, поэтому сегодня должны были побеждать.

В сравнении с предыдущим матчем у хозяев произошло сразу шесть замен. С первых минут вышли Богунов, Никитюк, Симинин, Ременяк, Мильченко и Вовкун. Что касается гостей, то Сергей Ковалец доверил место в старте Близниченко, Ситалу, Нагиеву и Запорожцу. Эти замены, прежде всего, направлены на усиление атаки.

С первых минут гости прогнозируемо завладели инициативой, но с конструктивом у них очередную игру были проблемы. Неплохо с фланга простреливал Нагиев, но Ситало до мяча дотянуться не смог. Хозяева ответили своим ударом, но Мишенко метров с 20 не попал в створ ворот. В позиционном футболе у подопечных Ковальца мало что получалось. Без скорости и нестандартных действий пройти массированную защиту соперника было очень сложно.

Футболисты "Ингульца" пытались больше пробивать из-за пределов штрафной, но своими ударами они только напугали всех воробьев. Нулевая ничья закономерна после первого тайма, ведь моментов до перерыва не было. Отметим, что на двоих команды не забивают уже больше 20 часов. В параллельном матче "Рух" выигрывал у "Черноморца", поэтому во второй половине встречи стоило вырывать победу петровцам.

В начале второго тайма Мишенко сбил Козака в собственной штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Эпизод противоречивый, но все же кажется, что арбитр принял верное решение. Пенальти реализовал Ковалев – 0:1. "Ингулец" прерывает свою безголевую серию, длившуюся 756 минут. После забитого мяча продолжали играть первым номером подопечные Ковальца. К сожалению, во второй половине встречи команды тоже не порадовали нас моментами и интересной игрой.

На 71-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Запорожец пятой отдал на Козака, который подал из пределов штрафной, а Ситало пробил мимо голкипера - 0:2. Шикарный розыгрыш штрафной. В итоге, матч завершился свехважной победой гостей. Однако, все решится в последнем туре.

VBET лига. 29-й тур

ФК "Львов" - "Ингулец" 0:2

Голы: Ковалев (52, пен), Ситало (71)

ФК "Львов" (стартовый состав): Илья Ольховой, Артем Вовкун, Ярослав Богунов, Владислав Бугай, Роман Никитюк, Артур Ременяк, Сергей Симинин, Артем Мильченко, Максим Сасовский, Максим Грисьо, Богдан Мишенко

"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Александр Козак, Виктор Близниченко, Андрей Коробенко, Артём Ситало, Александр Кучеренко, Юрий Козыренко, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Максим Мельничук