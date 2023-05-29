Сувенир из Одессы. Черноморец - Рух 1:3

Дополнительные подсчеты перед началом встречи обнаружили, что "Черноморцу" вылет даже через переходные матчи уже не грозит. К "стыковым местам" четыре очка, есть преимущество над "Вересом" и "Ингульцом" в личных встречах, к тому же их еще ожидает очный поединок. Похоже, эту информацию осознавали и игроки хозяев, потому что желания играть в футбол у них сегодня не было.

"Рух" напротив нуждался в очках, чтобы выбираться из зоны переходных матчей. Победа – лучший вариант, ведь позволяла быть фаворитами в заочной битве с другими оппонентами. Именно поэтому львовяне выглядели более заряженными и имели больше желания идти вперед.

Уже на первых минутах гости могли открывать счет: Паст спас после удара головой Альваренги с вратарской линии. "Черноморец" ответил шансом от Хадиды - Алефиренко (пас пяткой и удар из пределов штрафной рядом с левой стойкой), но в дальнейшем оказалось, что это была единственная толковая атака хозяев за час игры.

"Рух" действовал впереди активнее, хотя неправильно будет сказать, что гол назревал. Но это УПЛ, где любой момент может привести к результативному удару. Точкой невозврата стала обрезка в середине поля от Хадиды, подарившего мяч львовянам, Климчук разогнал атаку по центру и отдал левее на Соломона-Отабора: удар в дальнюю шестерку почти с линии штрафной по диагонали стал проблемой для Паста.

До следующего гола "Руха" на поле не произошло ничего интересного. А второй результативный удар на свой счет записал автор ассиста в предыдущем мяче Климчук: рикошет от Путри очень удобно отскочил к лучшему снайперу львовян этого сезона во вратарском.

Защита "Черноморца" выглядела вяло и очень много позволяла сопернику. Впереди был только контроль мяча без особых идей с обострением. Приходилось рассчитывать только на дальние удары: выстрел Демченко приняла на себя стойка, от которой мяч ушел за пределы поля, а уже несколько минут мяч от каркаса и рикошета залетел в ворота: Кузык уже после завершения двух компенсированных минут бил больше на удачу метров с двадцати, мяч от штанги попал в спину Панькиву и залетел в ворота.

Что интересно, во втором тайме одесситы могли забить очень похожий гол: Брагару сместился от левой боковой к углу штрафной и бил низом: мяч снова от стойки попал в спину Панькиву, но на этот раз голкипер успел отреагировать и мяч накрыть. И это была не последняя штанга от хозяев: на старте заключительной трети тайма выстрел Авагимяна приняла на себя левая часть каркаса ворот.

Между обстрелом "Черноморцем" стоек "Рух" забил третий: защитник хозяев Салюк вывел Климчука на свидание с голкипером, которое нападающий львовян провел с пользой.

Последние минуты получились оживленными: одни хотели забить, другие находили провалы в защите соперника. Но не забил больше никто. Учитывая очень тяжелое начало игры, где была одна борьба, даже четыре гола это перебор.

"Черноморец" провалил первый тайм. Попытки догнать во втором разбились о стену. Возможно, "Руху" удалось реализовать все, что у команды Виталия Пономарева было. Возможно, "Черноморцу" не везло, ведь команда обстреляла штанги обеих ворот. Но гости показали сегодня большее желание, в то время как хозяева ментально уже находились в отпуске.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Владимир Журибида (Луцк)

Черноморец - Рух 1:3

Голы: Юрий Панькив 45+3 (авт.) - Уив Соломон-Отабор 17, Юрий Климчук 30, Юрий Климчук 64

Черноморец: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Орест Кузык, Илья Путря, Гай Хадида (Артур Авагимян 46), Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Андрей Штогрин (Дмитрий Юсов 71), Александр Васильев (Александр Гладкий 85), Максим Брагару, Владимир Салюк

Рух: Юрий Панькив, Юрий Климчук (Денис Теслюк 83), Уив Соломон-Отабор, Денис Пидгурский, Фабрисио Альваренга (Илья Квасница 63), Роман Дидык, Таллес Бренер (Виталий Холод 83), Марко Сапуга (Остап Притула 69), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман

Предупреждения: Александр Демченко 29 - Марко Сапуга 9, Роман Дидык 37, Таллес Бренер 52