Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ

Первый европейский клубный финал состоялся - в нем сошлись клуб и тренер, которые до этого никогда своих финалов не проигрывали. Известный комментатор Максим Гиленко рассказывает, что в итоге из этого вышло и приходит к выводу, что Жозе Моуриньо должен переехать из Рима в Париж. А еще он уже знает, кто может выпасть вице-чемпиону Украины в квалификации Лиги Чемпионов и разбирает главные интриги последнего тура нашей родной Премьер-лиги.

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