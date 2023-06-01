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Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ

Премьер-лига
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Максим Гиленко на связи

Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый европейский клубный финал состоялся - в нем сошлись клуб и тренер, которые до этого никогда своих финалов не проигрывали. Известный комментатор Максим Гиленко рассказывает, что в итоге из этого вышло и приходит к выводу, что Жозе Моуриньо должен переехать из Рима в Париж. А еще он уже знает, кто может выпасть вице-чемпиону Украины в квалификации Лиги Чемпионов и разбирает главные интриги последнего тура нашей родной Премьер-лиги.

В этом выпуске:

  • 00:34 - Финал Лиги Европы: интригующий, но кое-чего не хватило
  • 01:57 - Не надо безосновательно критиковать Моуриньо
  • 03:05 - Защитники-пенальтисты - хорошо или плохо?
  • 05:39 - Парадокс Мендилибара
  • 06:46 - Моуриньо: куда дальше? Неужели ПСЖ
  • 07:54 - С кем в квалификации Лиги Чемпионов сыграет представитель УПЛ
  • 08:55 - Где лучшая информация о коэффициентах УЕФА
  • 09:11 - Кто же вылетит из УПЛ - заруба будет еще та
  • 11:12 - Еще две интриги в последнем туре УПЛ: почему третье место лучше второго

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В статье: канал UA-Футбол
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