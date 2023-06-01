Премьер-лига
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Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
Максим Гиленко на связи
Первый европейский клубный финал состоялся - в нем сошлись клуб и тренер, которые до этого никогда своих финалов не проигрывали. Известный комментатор Максим Гиленко рассказывает, что в итоге из этого вышло и приходит к выводу, что Жозе Моуриньо должен переехать из Рима в Париж. А еще он уже знает, кто может выпасть вице-чемпиону Украины в квалификации Лиги Чемпионов и разбирает главные интриги последнего тура нашей родной Премьер-лиги.
В этом выпуске:
- 00:34 - Финал Лиги Европы: интригующий, но кое-чего не хватило
- 01:57 - Не надо безосновательно критиковать Моуриньо
- 03:05 - Защитники-пенальтисты - хорошо или плохо?
- 05:39 - Парадокс Мендилибара
- 06:46 - Моуриньо: куда дальше? Неужели ПСЖ
- 07:54 - С кем в квалификации Лиги Чемпионов сыграет представитель УПЛ
- 08:55 - Где лучшая информация о коэффициентах УЕФА
- 09:11 - Кто же вылетит из УПЛ - заруба будет еще та
- 11:12 - Еще две интриги в последнем туре УПЛ: почему третье место лучше второго
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