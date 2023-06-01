Львов все-таки выйдет на матч с Колосом, но затем распустит команду

" Львов " все-таки поедет на матч заключительного тура Премьер-лиги против Колоса, "который" состоится 4 июня, но затем распустит команду, сообщает Sport Arena.

После матча футболистам отдадут трансферные письма и дадут статус свободных агентов.

Пока неизвестно, как клуб решит вопрос с задолженностью по зарплате – ранее была информация, что "Львов" должен футболистам часть зарплаты за апрель.

Ранее была информация, что "Львов" может не выйти на матч с "Колосом" - футболистов попросили забрать все вещи из клубных баз, также команду покинул ряд бразильских игроков.

Напомним, что львовяне досрочно вылетел из УПЛ.