  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов все-таки выйдет на матч с Колосом, но затем распустит команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов все-таки выйдет на матч с Колосом, но затем распустит команду

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Последний матч в истории клуба

Львов все-таки выйдет на матч с Колосом, но затем распустит команду

Фото: ФК Львів

Новина українською

"Львов" все-таки поедет на матч заключительного тура Премьер-лиги против Колоса, "который" состоится 4 июня, но затем распустит команду, сообщает Sport Arena.

После матча футболистам отдадут трансферные письма и дадут статус свободных агентов.

Пока неизвестно, как клуб решит вопрос с задолженностью по зарплате – ранее была информация, что "Львов" должен футболистам часть зарплаты за апрель.

Ранее была информация, что "Львов" может не выйти на матч с "Колосом" - футболистов попросили забрать все вещи из клубных баз, также команду покинул ряд бразильских игроков.

Напомним, что львовяне досрочно вылетел из УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Президент Вереса - о судьбе Вирта: Еще ничего не известно
yellow-arrow
Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
yellow-arrow
Калитвинцев: Мы уже забыли о своем чемпионстве в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
01.06.2023 в 18:30
Ніхто так і не зрозумів навіщо копито брав клуб? Продавати бразил, яких брали за безцінь у чемпіонаті Макао? Так для того щоб твоїх футболістів купували потрібно, щоб команда досягала якогось результату. Краще би ви не приходили "ефективні менеджери"
Ответить
0
0
БюроСтавокЮтуб (киев)
01.06.2023 в 18:25
Можете как и Днепр,создать Ск Львов 2...Хотя если не инвестировать в футбол,то,что ждать додации с гос бюджета???)))
Ответить
0
-1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
01.06.2023 в 17:41
Гудбай ФекаЛ...
Ответить
+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
01.06.2023 в 18:31
Не рий яму іншому...давно твої Карпати спочили? Хочеш видно дуже повторення)
Ответить
0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
01.06.2023 в 18:44
)))Хто бл риє..То всього навсього побажання, все самі риєте, і допомоги непотрібно
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде