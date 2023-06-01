Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов все-таки выйдет на матч с Колосом, но затем распустит команду
Последний матч в истории клуба
Фото: ФК Львів
"
После матча футболистам отдадут трансферные письма и дадут статус свободных агентов.
Пока неизвестно, как клуб решит вопрос с задолженностью по зарплате – ранее была информация, что "Львов" должен футболистам часть зарплаты за апрель.
Ранее была информация, что "Львов" может не выйти на матч с "Колосом" - футболистов попросили забрать все вещи из клубных баз, также команду покинул ряд бразильских игроков.
Напомним, что львовяне досрочно вылетел из УПЛ.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Хавбек Севильи показал неприличный жест во время серии пенальти в финале ЛЕ
- Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом
- Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО