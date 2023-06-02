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Минай - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Минай - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.06.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" продолжает борьбу за историческое достижение. Впервые в истории выступлений в чемпионате Украины луганская команда может финишировать выше третьего места. Для этого нужно набрать больше очков, чем в своем матче наберет "Днепр-1".

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У "Миная" задача еще тоже не решена. Нужно хотя бы одно очко, чтобы полностью обезопасить себя от вылета. С таким контекстом и будут играть команды в воскресенье, 4 июня, в 15:00. Место проведения – Минай, "Минай-Арена".

Посмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 30 тура УПЛ можно будет на ОТТ-платформе Setanta Sports. Подчеркиваем, что в прямом эфире матч не будет доступен по линейным каналам компании.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Минай - Зоря
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай Где смотреть футбол
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