Верес - Ингулец 1:0. Обе команды будут играть в переходных матчах

На стадионе "Авангард" в Ровно состоялся матч последнего тура УПЛ между "Вересом" и "Ингульцом". Даже победа не гарантировала подопечным Ковальца избегание участия в переходных матчах. Такая же ситуация у ровенского коллектива. К тому же, подопечные Вирта еще и отставали на три очка от петровцев. Все зависило от результатов параллельных игр.

В начале встречи больше контролировали мяч хозяева, но в заключительной трети поля им не хватало конструктива. Подопечные Вирта были настроены как можно скорее забить. Гости прогнозируемо играли вторым номером. В середине первого тайма после шикарного штрафного от Близниченко пришлось вступать в игру голкиперу. Алексей своим сейвом перевел мяч в перекладину. В следующей атаке мог забивать Гагун, но он пробил мимо ворот. Ровенский коллектив своей активной и агрессивной игрой заставлял соперника ошибаться, но не хватало завершающего удара.

На 32-й минуте невероятную возможность отличиться имел Гайдучик, но его удар головой парировал в прыжке голкипер. У хозяев снова ощущались проблемы с реализацией. На перерыв команды ушли без голов, но с игровым преимуществом хозяев. Футболисты "Ингульца" играли слишком пассивно.

В перерыве Сергей Ковалец сменил тактичную схему своей команды. "Ингулец" играл по схеме 4-2-3-1. а в первой половине встречи – в пять защитников. Сразу в начале второго тайма после подачи с углового мог забивать Балан, но снова блестящая сыграл Паламарчук. В следующей атаке первую возможность отличиться создали петровцы, но удар Козака парировал Когут. Было заметно, что обе команды нацелены на победу. Гораздо активнее стали играть футболисты "Ингульца". Постепенно снова перехватили инициативу хозяева, но эффективности их атакам не хватало.

Командам нужно было забивать, но ответственность за результат оказывала существенное влияние на качество игры в конце матча. На 74-й минуте Вовченко решился на удар метров с 35-ти и попал в дальний угол – 1:0. В итоге, матч завершился минимальной преемогой "Вереса", но этот результат никого не удовлетворил. Обе команды будут играть в переходных матчах.

VBET лига. 30-й тур

4 июня, Ровно, стадион "Авангард"

Вереск" - "Ингулец" 1:0

Голы: Вовченко (74)

Удаление: Курко (90+5)

"Верес" (стартовый состав): Когут - Балан, Гагун, Вовченко, Курко, Клец, Кучеров, Близниченко, С.Шарай, Пасич, Гайдучик

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Нагиев, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Запорожец, Кухарук, Павлов, Ситало, Козак