Красников: Шахтер - машина по завоеванию чемпионств. Именно клуб

Спортивный директор " Днепра-1 " Евгений Красников оценил сезон УПЛ, в котором команда сумела занять второе место.

"Много критики, много давления было. И сильный конкурент у нас - "Шахтер". Машина по завоеванию чемпионств. Именно клуб. Было тяжело, мы сражались, но чуть-чуть не хватило. А все эти судейские разговоры, там не дали, тут дали нам или "Шахтеру", на это не надо обращать внимание. На первом месте должен быть футбол.

Кто-то помнит, когда три команды боролись за чемпионство и был такой чемпионат...

Не было квалификации? В стране война. Квалификация была в 2012 году. Считаю, что было интересно", – сказал Красников.