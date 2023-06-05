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Красников: Шахтер - машина по завоеванию чемпионств. Именно клуб
Днепр-1 не смог на финише чемпионата обойти Шахтер
Спортивный директор "
"Много критики, много давления было. И сильный конкурент у нас - "Шахтер". Машина по завоеванию чемпионств. Именно клуб. Было тяжело, мы сражались, но чуть-чуть не хватило. А все эти судейские разговоры, там не дали, тут дали нам или "Шахтеру", на это не надо обращать внимание. На первом месте должен быть футбол.
Кто-то помнит, когда три команды боролись за чемпионство и был такой чемпионат...
Не было квалификации? В стране война. Квалификация была в 2012 году. Считаю, что было интересно", – сказал Красников.
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