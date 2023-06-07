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Два Евгения. Кривбасс летом попрощается с защитником и хавбеком
Два Евгения летом покинут криворожскую команду
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Криворожский "
Как сообщает Sport Arena, этим летом команду покинут защитник Евгений Опанасенко и полузащитник Евгений Банада, с которыми клуб не намерен продолжать сотрудничество.
Опанасенко и Банада присоединились к "Кривбассу" летом 2022, подписав контракты на один сезон.
Опанасенко провел семь матчей за команду Юрия Вернидуба без результативных дейтсвий, Банада – 18 поединков, в которых отдал 1 ассист.
Также отметим, что Банада не играл за "Кривбасс" с апреля. Полузащитник пропустил концовку сезона из-за перелома ключицы.
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