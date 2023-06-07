  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два Евгения. Кривбасс летом попрощается с защитником и хавбеком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два Евгения. Кривбасс летом попрощается с защитником и хавбеком

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Два Евгения летом покинут криворожскую команду

Два Евгения. Кривбасс летом попрощается с защитником и хавбеком

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" в ближайшее время попрощается с двумя исполнителями.

Как сообщает Sport Arena, этим летом команду покинут защитник Евгений Опанасенко и полузащитник Евгений Банада, с которыми клуб не намерен продолжать сотрудничество.

Опанасенко и Банада присоединились к "Кривбассу" летом 2022, подписав контракты на один сезон.

Опанасенко провел семь матчей за команду Юрия Вернидуба без результативных дейтсвий, Банада – 18 поединков, в которых отдал 1 ассист.

Также отметим, что Банада не играл за "Кривбасс" с апреля. Полузащитник пропустил концовку сезона из-за перелома ключицы.

По теме
yellow-arrow
Йовичевич: Карпаты - хорошее место, чтобы сделать первый шаг в профессиональном футболе
yellow-arrow
Ван Леувен: По-моему, Заря приняла решение выкупить Герреро
yellow-arrow
Динамо и Фонд братьев Суркисов передали в бригаду "Лють" семь внедорожников. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Опанасенко Кривбасс (Кривой Рог) Евгений Банада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде