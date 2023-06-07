Два Евгения. Кривбасс летом попрощается с защитником и хавбеком

Криворожский " Кривбасс " в ближайшее время попрощается с двумя исполнителями.

Как сообщает Sport Arena, этим летом команду покинут защитник Евгений Опанасенко и полузащитник Евгений Банада, с которыми клуб не намерен продолжать сотрудничество.

Опанасенко и Банада присоединились к "Кривбассу" летом 2022, подписав контракты на один сезон.

Опанасенко провел семь матчей за команду Юрия Вернидуба без результативных дейтсвий, Банада – 18 поединков, в которых отдал 1 ассист.

Также отметим, что Банада не играл за "Кривбасс" с апреля. Полузащитник пропустил концовку сезона из-за перелома ключицы.