Леоненко: Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказал свое мнение относительно информации СМИ о том, что президент "Шахтера" Ринат Ахеметов якобы хочет прекратить сотрудничество с главным тренером "горняков" Игорем Йовичевичем .

"По поводу Йовичевича. Я думаю, что Ринат Ахметов правильно сделал. "Днепру-1", кстати, повезло, что его взяли в "Шахтер", потому что, они бы не заняли второе место. Это лично мое мнение. Ахметов правильно сделал, болельщики довольны будут", - сказал Леоненко.

Напомним, возглавив "Шахтер" летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.