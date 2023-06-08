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Леоненко: Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер
Эксперт считает, что Ахметов правильно сделал
Фото: dynamo.kiev
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказал свое мнение относительно информации СМИ о том, что президент "Шахтера" Ринат Ахеметов якобы
"По поводу Йовичевича. Я думаю, что Ринат Ахметов правильно сделал. "Днепру-1", кстати, повезло, что его взяли в "Шахтер", потому что, они бы не заняли второе место. Это лично мое мнение.
Ахметов правильно сделал, болельщики довольны будут", - сказал Леоненко.
Напомним, возглавив "Шахтер" летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
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