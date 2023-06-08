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Еще одна команда рассматривает вариант с временным базированием в Ужгороде
На стадионе Авангард
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Со следующего сезона (2023/24) может измениться список команд, которые будут базироваться в Ужгороде на стадионе "Авангард". Напомним, что сезон 2022/23 в Ужгороде провели "Металлист" и "Днепр-1".
Как стало известно UA-Футбол, возможность временного базирования в областном центре Закарпатья рассматривает запорожский "Металлург". Клуб уже прощупывал почву относительно возможности переезда на "Авангард".
Решение будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, еще неизвестно, в каком турнире будет играть "Металлург" – команда принимает участие в переходных матчах за право быть участником УПЛ (против "Вереса"). Во-вторых, на "Авангарде" остается харьковский "Металлист", поэтому базирование там "Металлурга" возможно только в том случае, если съедет "Днепр-1". Ранее сообщалось, что днепряне рассматривают возможность вернуться в родной город.
Добавим также, что "Металлург" (Запорожье) домашние матчи в 2023-м календарном году провел/проводит в Моршине.
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