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Еще одна команда рассматривает вариант с временным базированием в Ужгороде

Премьер-лига
(1 голосов)

На стадионе Авангард

Еще одна команда рассматривает вариант с временным базированием в Ужгороде

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Со следующего сезона (2023/24) может измениться список команд, которые будут базироваться в Ужгороде на стадионе "Авангард". Напомним, что сезон 2022/23 в Ужгороде провели "Металлист" и "Днепр-1".

Как стало известно UA-Футбол, возможность временного базирования в областном центре Закарпатья рассматривает запорожский "Металлург". Клуб уже прощупывал почву относительно возможности переезда на "Авангард".

Решение будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, еще неизвестно, в каком турнире будет играть "Металлург" – команда принимает участие в переходных матчах за право быть участником УПЛ (против "Вереса"). Во-вторых, на "Авангарде" остается харьковский "Металлист", поэтому базирование там "Металлурга" возможно только в том случае, если съедет "Днепр-1". Ранее сообщалось, что днепряне рассматривают возможность вернуться в родной город.

Добавим также, что "Металлург" (Запорожье) домашние матчи в 2023-м календарном году провел/проводит в Моршине.

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В статье: Металлург (Запорожье)
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