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Минай не продлит контракт с бывшим нападающим сборной Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Уйдут еще несколько игроков

Минай не продлит контракт с бывшим нападающим сборной Украины

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" в межсезонье попрощается с несколькими игроками. Трудовые соглашения с клубом истекают у Юрия Коломойца и Антона Байдала. Как стало известно UA-Футбол, контракты с футболистами продлено не будет – игроки уйдут из клуба.

Также 30-го июня этого года заканчивается контракт с клубом у Олега Горина. Относительно него есть определенные дискуссии, но скорее всего футболист тоже уйдет. Он хочет попробовать свои силы на другом уровне.

Юрий Коломоец пришел в "Минай" как свободный агент в феврале 2022-го года. Всего провел за "Минай" пятнадцать матчей, без результативных действий. В активе Юрия Коломойца есть один матч за национальную сборную Украины – осенью 2017-го против Словакии.

Антон Байдал является игроком "Миная" с июля 2021-го года. С тех пор он провел за команду 25 матчей, забил два гола.

Олег Горин присоединился к "Минаю" летом 2021-го года. Всего сыграл 34 матча, забил два гола и сделал один ассист.

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В статье: Юрий Коломоец ФК Минай Олег Горин Антон Байдал
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