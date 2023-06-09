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Довбик: Немножко расстроился, что не забил больше голов, но значит такова моя судьба
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Фото: scdnipro1.com.ua
Форвард "
"Конечно, немного устал. Продолжаю дальше работать. Нужно восстановить кондиции Ну, ты сильно не восстановишь, потому что нужно хотя бы неделю отдохнуть.
Но сейчас, я думаю, будут нагрузки в меру, поэтому все восстановятся после долгого переезда.
Огорчился ли я, что не забил больше? Немножко расстроился, но значит такова моя судьба", — сказал Довбик.
Напомним, что 25-летний нападающий забил в прошедшем сезоне 24 гола (8 с пенальти) в 29 матчах и стал лучшим бомбардиром Лиги.
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