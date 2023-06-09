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Довбик: Немножко расстроился, что не забил больше голов, но значит такова моя судьба

Премьер-лига
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Артем не побил рекорд Мхитаряна

Довбик: Немножко расстроился, что не забил больше голов, но значит такова моя судьба

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик подвел итог сезона УПЛ-2022/23.

"Конечно, немного устал. Продолжаю дальше работать. Нужно восстановить кондиции Ну, ты сильно не восстановишь, потому что нужно хотя бы неделю отдохнуть.

Но сейчас, я думаю, будут нагрузки в меру, поэтому все восстановятся после долгого переезда.

Огорчился ли я, что не забил больше? Немножко расстроился, но значит такова моя судьба", — сказал Довбик.

Напомним, что 25-летний нападающий забил в прошедшем сезоне 24 гола (8 с пенальти) в 29 матчах и стал лучшим бомбардиром Лиги.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
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