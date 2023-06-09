Довбик: Немножко расстроился, что не забил больше голов, но значит такова моя судьба

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик подвел итог сезона УПЛ-2022/23.

"Конечно, немного устал. Продолжаю дальше работать. Нужно восстановить кондиции Ну, ты сильно не восстановишь, потому что нужно хотя бы неделю отдохнуть.

Но сейчас, я думаю, будут нагрузки в меру, поэтому все восстановятся после долгого переезда.

Огорчился ли я, что не забил больше? Немножко расстроился, но значит такова моя судьба", — сказал Довбик.