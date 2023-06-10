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Тактика и стратегия. Ингулец - ЛНЗ 1:1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ничья в пользу ЛНЗ

Тактика и стратегия. Ингулец - ЛНЗ 1:1

ЛНЗ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, регулярный сезон в украинском футболе завершен, но еще не вся ясно, и не все места распределены.

Плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне собрал 4 команды (по две из каждых лиг), и в одной паре сошлись "Ингулец" и "ЛНЗ".

Собственно, такие матчи не имеют под собой какой-то предшествующей составляющей, когда регулярный сезон не имеет никакого значения, а два матча на вылет – такой себе финал, когда все или ничего.

У "ЛНЗ" перед матчем были большие проблемы в обороне – из-за дисквалификации матч пропускали два основных оборонца Лопыренок и Хамелюк.

У "Ингульца" из-за дисквалификации не было Нагиева. При этом, это был первый матч Владислава Лупашко в качестве и.о. после увольнения Сергея Ковальца.

У черкасщан в центре обороны вышли Тарасенко и Муравский, с насоновым и Норековым по краям. А вот наконечником атак довольно неожиданно стал Ныч.

Лупашко уже традиционно для петровцев немного перетрусил под себя оборонную линию, хотя атака вышла более-менее традиционной – нагнетать сопернику из глубины должны были Кухарук, Козак и Козыренко, Ситало вышел на острие.

Команды начали с получасовой задержкой, причем начали довольно активно. В первую очередь это касается "Ингульца" - уже на 2-й минуте Козак удачно прострелил с фланга чуть назад, и Ситало метров с 15-ти пробивал почти наверняка. Почти, потому что все-таки мимо.

Старт был активным, хозяева старались оказывать стартовое давление, но и гости пару раз выбежали в атаки. Впрочем, вся эта активность ни к чему не привела, и постепенно, ближе к середине первого тайма игра плавно перекатилась в типичный украинский футбол – борьба в центре, попытки пройти с флангов и навесить-прострелить, игра в обороне, которая превалировала над игрой в атаке.

До перерыва так и доиграли – без голов и с мыслями о будущем.

Второй тайм команды также начали довольно активно, и при этом, в отличии от первой сорокапятиминутки это принесло голевой результат.

Уже на 47-й минуте Клименко получил скидку от партнёра, и метров с 25-ти, с левой, положил обводящего красавца под штангу. Самойленко никак не мог на этот удар реагировать, да и кто бы смог? Зашло действительно красиво, причем очень важно для "Ингульца".

Впрочем, уже через 10 минут все тот же Клименко привез гол в свои ворота. Конечно, тут красавчик уже Копыл, который с фланга нафинтил двух соперников, направился в штрафную, и наткнулся на ногу Клименко. Фол там был, Романов разве что проверил где именно, и после подсказки Монзуль указал на точку. Фол на линии, это штрафная и 11 метров, которые четко реализовал Тищенко.

1:1, и игра снова у нас стала напоминать тягучий кисель, который никто особо не хотел разрывать.

Петровцы все-таки пытались выгрести из этого киселя, больше владели инициативой, Лупашко даже на последние 15 минут решил сыграть в два нападающих, но все это было не то. Откровенных "леваков" сегодня не залетало, ответственность была большой, поэтому команды и доиграли до нейтральной ничьей.

Так как по регламенту выездные голы имеют значение – ничья все-таки в пользу черкасщан, но преимущество довольно хрупкое. Что ж, ждем ответного матча. Там уж дело должно пойти веселее.

Плей-офф матчи за право играть в VBET-лиге. 1-й матч

10 июня, Петрово, стадион "Арена Львов"

Судья: Виталий Романов (Днепр)

"Ингулец" (Петрово) - "ЛНЗ" (Черкассы) 1:1

Голы: Клименко (47) – Тищенко (57, пен.)

Предупреждения: Запорожец, Клименко – Насонов, Шестаков, Долинский

"Ингулец": Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук (Одарюк, 77), Козак (Кравчук, 87), Козыренко (Сидоренко, 87), Ситало (Марусич, 77)

"ЛНЗ": Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов (Солдат, 64), Ныч (Галенко, 87), Норенков, Савин (Нехтий, 79), Тарасенко, Тищенко, Шестаков (Долинский, 64)

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В статье: Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (5)
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Крестоносец. (Полтава)
10.06.2023 в 19:46
Надеюсь, ЛНЗ вынесут этот колхоз с ужасным стадионом в ответной игре.
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+1
0
Prideman (Lviv)
10.06.2023 в 19:38
Рахунок по грі. Все вирішиться в Черкасах у середу. Чому нічия на користь ЛНЗ? Правила виїзного голу вже немає.
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+1
-1
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The Phantom (Одесса)
10.06.2023 в 19:55
В этом случае как раз есть это правило.
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+1
0
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Yurko-Zahid (Фредерик)
10.06.2023 в 19:57
Підтверджую. З якогось бодуна на цей плей-оф воно є.
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0
0
Jovan Markoski
10.06.2023 в 19:38
УгПЛ - сила!! Вереском и Ингульцом доказано!
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+1
0

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