Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга улетел лечить в Италию рецидив травмы
У форварда в этом сезоне не ладится
фото - ФК Динамо Київ
Форвард "
"Он никак не может вылечиться после травмы. В прошлом году Влад перенес операцию, зимой начал работать в общей группе "Динамо", что-то там даже на поле выходил в контрольных матчах. Но снова случился рецидив. Я не компетентен, но там с тазом проблема, мне рассказывали. Что-то неправильно с восстановлением пошло, поэтому опять та же проблема.
Сейчас Влад полетел в Италию лечиться. Сначала говорили, что необходима повторная операция, но сейчас вроде бы врачи решили, что проблему можно решить уже без хирургического вмешательства. Но как минимум ближайшие два месяца мы Супрягу на поле не увидим", — сказал Вацко.
Официального подтверждения операции пока нет. 23-летний форвард, как известно, сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне. Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".
Популярное сейчас
- Поворознюк: Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была
- Играть просто – не стыдно. О дебюте Сергея Реброва в должности тренера сборной Украины
- Германия – Украина. Реакция на первый матч Реброва. Цыганков – главный игрок сборной. ВИДЕО
- Шахтер определился, кто станет тренером вместо Йовичевича - Источник
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО