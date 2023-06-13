Супряга улетел лечить в Италию рецидив травмы

Форвард " Динамо " Владислав Супряга улетел в Италию для восстановления после травмы – игроку может понадобиться операцию. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Он никак не может вылечиться после травмы. В прошлом году Влад перенес операцию, зимой начал работать в общей группе "Динамо", что-то там даже на поле выходил в контрольных матчах. Но снова случился рецидив. Я не компетентен, но там с тазом проблема, мне рассказывали. Что-то неправильно с восстановлением пошло, поэтому опять та же проблема.

Сейчас Влад полетел в Италию лечиться. Сначала говорили, что необходима повторная операция, но сейчас вроде бы врачи решили, что проблему можно решить уже без хирургического вмешательства. Но как минимум ближайшие два месяца мы Супрягу на поле не увидим", — сказал Вацко.