Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 ведет с Назаренко переговоры по новому контракту, Пеглоу, вероятно, покинет клуб
Ранее сообщалось, что Назаренко хочет перейти в Александрию
Фото: СК Днепр-1
"
Как сообщает с FCDNIPRO.COM, стороны настроены конструктивно.
Интересно, что ранее была информация о том, что Назаренко не планирует пролонгировать соглашение с днепрянами, так как хочет перейти в "Александрию" Руслана Ротаня.
В то же время Жоао Пеглов вряд ли останется в днепровском клубе.
Напомним, что действующее соглашение с 23-летним украинцем истекает в конце 2023 года.
Популярное сейчас
- Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ
- В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града
- "Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО