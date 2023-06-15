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Днепр-1 ведет с Назаренко переговоры по новому контракту, Пеглоу, вероятно, покинет клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее сообщалось, что Назаренко хочет перейти в Александрию

Днепр-1 ведет с Назаренко переговоры по новому контракту, Пеглоу, вероятно, покинет клуб

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" ведет переговоры с хавбеком команды Александром Назаренко по поводу подписания нового контракта.

Как сообщает с FCDNIPRO.COM, стороны настроены конструктивно.

Интересно, что ранее была информация о том, что Назаренко не планирует пролонгировать соглашение с днепрянами, так как хочет перейти в "Александрию" Руслана Ротаня.

В то же время Жоао Пеглов вряд ли останется в днепровском клубе.

Напомним, что действующее соглашение с 23-летним украинцем истекает в конце 2023 года.

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В статье: СК Днепр-1 Александр Назаренко Жоао Пеглоу
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Источник:
fcdnipro.com

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