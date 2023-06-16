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Поворознюк – о подрыве Каховской ГЭС: Если бы они это не сделали, через неделю мы уже были бы в Крыму и ели шашлыки
Президент Ингульца заверил, что "знает немного больше"
Канал "Трендець"
Президент "
– Скажите, этот террористический акт – он какую цель преследовал? Они к чему-то нас принуждают или это какое-то их несуразное решение?
– Я всегда говорю свое мнение, сейчас тоже скажу чисто мое мнение. Если бы они этого не сделали, то через неделю мы уже были бы в Крыму. И точно ели бы шашлыки, как говорил президент. Они это все и сделали. Понимаете?
Даже пошли на то, что они большинство своих оккупированных… там, где они сейчас сидят, идиоты. Они себя заливали, чтобы только мы не пошли на Крым. Это не дало нам просто того, что мы хотели сделать. Я немного больше знаю, поверьте.
Херсон – для меня это… Я очень многое там с людьми общаюсь. Говорю, что я думаю. Если бы они не совершили этот террористический акт, то мы уже были бы в Крыму, – сказал Поворознюк для "Конкурент TV".
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