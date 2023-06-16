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Два хавбека Ингульца рассматривают вариант перехода в Верес к Лавриненко
Когда-то игроки работали с тренером
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Два хавбека "
Оба игрока заинтересовались в трансфере после того, как ровненцев возглавил Сергей Лавриненко.
Напомним, что тренер ранее работал в "Ингульце" и был уволен в ноябре 2022 года.
31-летний Кучеренко выступает за команду из Петрово с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за клуб, забив один гол.
Клименко провел в завершившемся розыгрыше чемпионата Украины 29 матчей, забив два гола и отдав три ассиста. 28-летний хавбек отличился в первом поединке плей-офф с ЛНЗ за право участия в УПЛ.
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