Два хавбека Ингульца рассматривают вариант перехода в Верес к Лавриненко

Два хавбека " Ингульца " Александр Кучеренко и Владислав Клименко рассматривают вариант перехода в "Верес", сообщает Sport Arena.

Оба игрока заинтересовались в трансфере после того, как ровненцев возглавил Сергей Лавриненко.

Напомним, что тренер ранее работал в "Ингульце" и был уволен в ноябре 2022 года.

31-летний Кучеренко выступает за команду из Петрово с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за клуб, забив один гол.

Клименко провел в завершившемся розыгрыше чемпионата Украины 29 матчей, забив два гола и отдав три ассиста. 28-летний хавбек отличился в первом поединке плей-офф с ЛНЗ за право участия в УПЛ.