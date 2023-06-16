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Два хавбека Ингульца рассматривают вариант перехода в Верес к Лавриненко

Премьер-лига
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Когда-то игроки работали с тренером

Два хавбека Ингульца рассматривают вариант перехода в Верес к Лавриненко

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Два хавбека "Ингульца" Александр Кучеренко и Владислав Клименко рассматривают вариант перехода в "Верес", сообщает Sport Arena.

Оба игрока заинтересовались в трансфере после того, как ровненцев возглавил Сергей Лавриненко.

Напомним, что тренер ранее работал в "Ингульце" и был уволен в ноябре 2022 года.

31-летний Кучеренко выступает за команду из Петрово с февраля 2022 года. В прошедшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за клуб, забив один гол.

Клименко провел в завершившемся розыгрыше чемпионата Украины 29 матчей, забив два гола и отдав три ассиста. 28-летний хавбек отличился в первом поединке плей-офф с ЛНЗ за право участия в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Александр Кучеренко Владислав Клименко
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Источник:
Sport Arena

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