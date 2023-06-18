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Агент Довбика подтвердил интерес Порту к Артему
Вице-чемпион Португалии следит за украинцем
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Алексей Люндовский, являющийся агентом форварда "Днепра-1" Артема Довбика, прокомментировал информацию об интересе "Порту" к его клиенту.
"Эта информация соответствует действительности", – заявил Люндовский.
Напомним, недавно 25-летний нападающий продлил контракт с днепрянами до конца сезона 2024/25.
Ранее была информация, что "Днепр-1"
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Источник:Sport Arena
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