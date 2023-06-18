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Агент Довбика подтвердил интерес Порту к Артему

Премьер-лига
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Вице-чемпион Португалии следит за украинцем

Агент Довбика подтвердил интерес Порту к Артему

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Алексей Люндовский, являющийся агентом форварда "Днепра-1" Артема Довбика, прокомментировал информацию об интересе "Порту" к его клиенту.

"Эта информация соответствует действительности", – заявил Люндовский.

Напомним, недавно 25-летний нападающий продлил контракт с днепрянами до конца сезона 2024/25.

Ранее была информация, что "Днепр-1" готов продать Артем не менее 20 млн евро.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arena

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