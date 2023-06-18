Вице-чемпион Португалии хочет купить Довбика, - СМИ

Португальский "Порту" видит в форваде "Днепра-1" Артеме Довбыке главного кандидата на замену Мехди Тареми, с которым "драконы" готовы расстаться уже этим летом. Об этом сообщает record.pt .

Первоначальный ценник, который был отправлен португальцам от днепровской команды, составлял 20 миллионов евро, что вряд ли устроит "Порту".

Издание отмечает, что Артем принадлежит той же компании, которая привела Мудрика в Челси за 100 миллионов евро, поэтому будет очень непросто снизить цену на игрока.