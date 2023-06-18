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Вице-чемпион Португалии хочет купить Довбика, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Клуб ищет замену форварду, который уйдет летом

Вице-чемпион Португалии хочет купить Довбика, - СМИ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Португальский "Порту" видит в форваде "Днепра-1" Артеме Довбыке главного кандидата на замену Мехди Тареми, с которым "драконы" готовы расстаться уже этим летом. Об этом сообщает record.pt.

Первоначальный ценник, который был отправлен португальцам от днепровской команды, составлял 20 миллионов евро, что вряд ли устроит "Порту".

Издание отмечает, что Артем принадлежит той же компании, которая привела Мудрика в Челси за 100 миллионов евро, поэтому будет очень непросто снизить цену на игрока.

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В статье: Порту (Португалия) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
record.pt

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Комментарии (1)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.06.2023 в 15:16
Что Днепр будет без него делать в ЕК, или такой цели не ставится?
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