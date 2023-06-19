Металлист 1925 продлил контракты с четырьмя игроками

"Металлист 1925" продлил сотрудничество с четырьмя футболистами.

Защитники Максим Жичиков, Евгений Ткачук, Игорь Курило, и полузащитник Ярослав Мартынюк продолжат защищать цвета харьковчан.

Жичиков стал игроком "Металлиста 1925" в августе 2020 года, за это время провел 58 официальных матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

Ткачук перешел в харьковский клуб в феврале 2021 года, за это время провел 33 официальных матча, в которых отметился 1 голом. Мартынюк стал игроком "Металлиста 1925" в июле 2022 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отметился 2 голам и 1 ассистом.

Контракты этой тройки будут действовать до конца следующего сезона.

Курило перебрался в стан харьковчан в июле 2022 года, за это время провел 28 официальных матчей в которых отметился 3 ассистами. Его новое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.