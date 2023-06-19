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Металлист 1925 продлил контракты с четырьмя игроками
Футболисты остаются в харьковском клубе
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" продлил сотрудничество с четырьмя футболистами.
Защитники Максим Жичиков, Евгений Ткачук, Игорь Курило, и полузащитник Ярослав Мартынюк продолжат защищать цвета харьковчан.
Жичиков стал игроком "Металлиста 1925" в августе 2020 года, за это время провел 58 официальных матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.
Ткачук перешел в харьковский клуб в феврале 2021 года, за это время провел 33 официальных матча, в которых отметился 1 голом. Мартынюк стал игроком "Металлиста 1925" в июле 2022 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отметился 2 голам и 1 ассистом.
Контракты этой тройки будут действовать до конца следующего сезона.
Курило перебрался в стан харьковчан в июле 2022 года, за это время провел 28 официальных матчей в которых отметился 3 ассистами. Его новое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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