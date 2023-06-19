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Матаррита, Гомес, Пеглоу, Хайнер и три украинца покинули Днепр-1

Премьер-лига
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Команду пополнидл голкипер Роман Мысак

Матаррита, Гомес, Пеглоу, Хайнер и три украинца покинули Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В понедельник,19 июня, "Днепр-1" вышел из отпуска и начал подготовку к следующему сезону. Сборы команды этим летом пройдут в Ужгороде на стадионе "Авангард".

Со среды команда будет проводить по две полноценные тренировки. Первый контрольный матч запланирован на 28 июня. С календарем спаррингов можно ознакомиться здесь.

По кадровым изменениям пресс-служба отмечает, что начал работу с командой голкипер Роман Мысак, последним клубом которого был армянский "Алашкерт". Вернулся из аренды Сергей Горбунов. Также шанс проявить себя получили лидеры юношеского состава "Днепра-1": голкипер Владислав Крапивцов, хавбеки Денис Жданов, Даниил Хан, Рамик Гаджиев и форвард Даниэль Кивинда.

Покинули команду Валерий Лучкевич, Владислав Рыбак, Вячеслав Танковский, Рональд Матаррита, Габриэль Гомес, Жоао Пеглоу, Хайнер.

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В статье: Роман Мысак Валерий Лучкевич Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Герберт Хайнер Владислав Рыбак Рональд Матаррита Жоао Пеглоу
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Источник:
СК Дніпро-1

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