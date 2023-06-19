Матаррита, Гомес, Пеглоу, Хайнер и три украинца покинули Днепр-1

В понедельник,19 июня, " Днепр-1 " вышел из отпуска и начал подготовку к следующему сезону. Сборы команды этим летом пройдут в Ужгороде на стадионе "Авангард".

Со среды команда будет проводить по две полноценные тренировки. Первый контрольный матч запланирован на 28 июня. С календарем спаррингов можно ознакомиться здесь .

По кадровым изменениям пресс-служба отмечает, что начал работу с командой голкипер Роман Мысак, последним клубом которого был армянский "Алашкерт". Вернулся из аренды Сергей Горбунов. Также шанс проявить себя получили лидеры юношеского состава "Днепра-1": голкипер Владислав Крапивцов, хавбеки Денис Жданов, Даниил Хан, Рамик Гаджиев и форвард Даниэль Кивинда.

Покинули команду Валерий Лучкевич, Владислав Рыбак, Вячеслав Танковский, Рональд Матаррита, Габриэль Гомес, Жоао Пеглоу, Хайнер.