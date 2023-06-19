Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матаррита, Гомес, Пеглоу, Хайнер и три украинца покинули Днепр-1
Команду пополнидл голкипер Роман Мысак
scdnipro1.com.ua
В понедельник,19 июня, "
Со среды команда будет проводить по две полноценные тренировки. Первый контрольный матч запланирован на 28 июня. С календарем спаррингов можно
По кадровым изменениям пресс-служба отмечает, что начал работу с командой голкипер Роман Мысак, последним клубом которого был армянский "Алашкерт". Вернулся из аренды Сергей Горбунов. Также шанс проявить себя получили лидеры юношеского состава "Днепра-1": голкипер Владислав Крапивцов, хавбеки Денис Жданов, Даниил Хан, Рамик Гаджиев и форвард Даниэль Кивинда.
Покинули команду Валерий Лучкевич, Владислав Рыбак, Вячеслав Танковский, Рональд Матаррита, Габриэль Гомес, Жоао Пеглоу, Хайнер.
Популярное сейчас
- Украина - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023
- Тренер Ингульца: Поворознюк хочет оставить тот бюджет, который был у нас в УПЛ
- На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия
- Грязь в Вересе, парадокс Поворознюка, сборная Украины и пьяный Грилиш
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО