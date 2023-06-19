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Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на летнем сборе

Премьер-лига
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Команда проведет межсезонье в Ужгороде

Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на летнем сборе

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Сегодня, 19 июня, футболисты "Днепра-1" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2023/24. Во время летнего межсезонья подопечные Александра Кучера запланировали шесть контрольных матчей. "Днепр-1" будет готовиться в Ужгороде.

Расписание спаррингов "Днепра-1" выглядит следующим образом:

  • 28 июня. "Днепр-1" - "Севлюш" (Виноградов)
  • 2 июля. "Днепр-1" - "Хуст"
  • 5 июля. "Днепр-1" - "Минай"
  • 9 июля. "Днепр-1" - "Металлист" (Харьков)
  • 13 июля. "Днепр-1" - "Рух" (Львов)
  • 18 июля. "Днепр-1" - "Кривбасс" (Кривой Рог)

Отмечается, что в списке матчей возможны изменения.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Днепр-1" занял 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда впервые в своей истории сыграет в Лиги чемпионов.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1

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