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Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на летнем сборе
Команда проведет межсезонье в Ужгороде
Фото: СК Дніпро-1
Сегодня, 19 июня, футболисты "Днепра-1" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2023/24. Во время летнего межсезонья подопечные Александра Кучера запланировали шесть контрольных матчей. "Днепр-1" будет готовиться в Ужгороде.
Расписание спаррингов "Днепра-1" выглядит следующим образом:
- 28 июня. "Днепр-1" - "Севлюш" (Виноградов)
- 2 июля. "Днепр-1" - "Хуст"
- 5 июля. "Днепр-1" - "Минай"
- 9 июля. "Днепр-1" - "Металлист" (Харьков)
- 13 июля. "Днепр-1" - "Рух" (Львов)
- 18 июля. "Днепр-1" - "Кривбасс" (Кривой Рог)
Отмечается, что в списке матчей возможны изменения.
Напомним, в сезоне-2022/23 "Днепр-1" занял 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда впервые в своей истории сыграет в Лиги чемпионов.
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