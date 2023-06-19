Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на летнем сборе

Сегодня, 19 июня, футболисты "Днепра-1" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2023/24. Во время летнего межсезонья подопечные Александра Кучера запланировали шесть контрольных матчей. "Днепр-1" будет готовиться в Ужгороде.

Расписание спаррингов "Днепра-1" выглядит следующим образом:

28 июня. "Днепр-1" - "Севлюш" (Виноградов)

2 июля. "Днепр-1" - "Хуст"

5 июля. "Днепр-1" - "Минай"

9 июля. "Днепр-1" - "Металлист" (Харьков)

13 июля. "Днепр-1" - "Рух" (Львов)

18 июля. "Днепр-1" - "Кривбасс" (Кривой Рог)

Отмечается, что в списке матчей возможны изменения.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Днепр-1" занял 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда впервые в своей истории сыграет в Лиги чемпионов.