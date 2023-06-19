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Днепр-1 вышел из отпуска
Первая группа игроков прошла медосмотр
Фото: СК Дніпро-1
Сегодня, 19 июня, "Днепр-1" начал подготовку к новому сезону. Команда отдыхала ровно две недели.
Первые рабочие дни начинаются с медицинского обследования. Утром его проходит одна группа игроков, тогда как вторая собирается на стадионе "Авангард" на тренировку.
Именно в Ужгороде "Днепр-1" проведет летнее межсезонье. Подготовка будет разделена на два этапа, во время которых запланирован ряд контрольных матчей против команд Закарпатья и клубов УПЛ, которые будут проводить сборы в этом регионе.
Напомним, в сезоне-2022/23 подопечные Александра Кучера заняли 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда впервые в своей истории сыграет в Лиги чемпионов.
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