Днепр-1 вышел из отпуска

Сегодня, 19 июня, "Днепр-1" начал подготовку к новому сезону. Команда отдыхала ровно две недели.

Первые рабочие дни начинаются с медицинского обследования. Утром его проходит одна группа игроков, тогда как вторая собирается на стадионе "Авангард" на тренировку.

Именно в Ужгороде "Днепр-1" проведет летнее межсезонье. Подготовка будет разделена на два этапа, во время которых запланирован ряд контрольных матчей против команд Закарпатья и клубов УПЛ, которые будут проводить сборы в этом регионе.

Напомним, в сезоне-2022/23 подопечные Александра Кучера заняли 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда впервые в своей истории сыграет в Лиги чемпионов.