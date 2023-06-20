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В том числе и победитель народного отбора. Известно, кто покинул Верес

Премьер-лига
(1 голосов)

Из клуба ушло четверо игроков

В том числе и победитель народного отбора. Известно, кто покинул Верес

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" объявил об уходе четырех футболистов. Команду покинули защитники Николай Квасный и Александр Маткобожик, а также полузащитники Александр Лебеденко и Владислав Тишининов.

Клуб не стал предлагать первой тройке продолжение сотрудничества. Контракт с Тишининовым был расторгнут досрочно по соглашению сторон.

Квасный присоединился к красно-черным летом прошлого года. В составе ровенчан он сыграл в 5 матчах. Маткобожик стал игроком "Вереса" в феврале этого года. За ровенчан он сыграл в 5 поединках, забил 1 гол.

Лебеденко перешел в ровенскую команду летом 2022 года. В футболке "Вереса" он сыграл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Тишининов этой зимой стал победителем народного отбора. За полгода в команде сыграл в 1 матче УПЛ, выйдя на замену в домашней игре против "Львова".

Накануне "Верес" продлил соглашения с четырьмя игроками.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Лебеденко Николай Квасный Александр Маткобожик Владислав Тишининов
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Источник:
НК Верес

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