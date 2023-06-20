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Официально. Четыре игрока продлили соглашения с Вересом
Все договоры - до лета 2024 года
Фото: НК Верес
"Верес" на своем официальном сайте объявил о пролонгации сотрудничества с четырьмя игроками.
Новые контракты получили голкипер Вадим Ющишин, защитник Василий Курко, и полузащитники Владислав и Станислав Шараи. Все договоры действуют до конца сезона-2023/24.
В прошлой кампании на счету Станислава 1 гол и 1 ассист в 26 матчах. Владислав принял участие в 30 поединках, в которых отметился 3 забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи. Василий отыграл 27 встреч, без результативных действий. Вадим провел 4 игры, в которых пропустил 3 мяча.
Напомним, сезон-2022/23 "Верес" завершил в зоне переходных матчей и сохранил место в УПЛ в двухматчевом противостоянии с запорожским "Металлургом" (0:1, 6:1).
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