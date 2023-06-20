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Александрия подписала полноценный контракт с Кожушко и попрощалась с Логиновым

Премьер-лига
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Официальные трансферные новости из стана горожан

Александрия подписала полноценный контракт с Кожушко и попрощалась с Логиновым

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании полноценного контракта с 32-летним защитником Сергеем Логиновым, который последние полгода выступал за "горожан" на правах аренды из "Днепра-1".

Контракт рассчитан на два года - до середины 2025 года.

Также клуб сообщил о том, что 25-летний форвард Олег Кожушко покидает "Александрию". Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Логинов в прошлом сезоне УПЛ за две команды провел 21 матч и забил 3 гол.

Кожушко в составе "Александрии" в минувшем сезоне сыграл 27 матчей, забил 3 гола

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В статье: ФК Александрия Сергей Логинов Олег Кожушко СК Днепр-1
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Источник:
ФК Александрия

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