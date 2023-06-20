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Александрия подписала полноценный контракт с Кожушко и попрощалась с Логиновым
Официальные трансферные новости из стана горожан
fco.com.ua
"Александрия" объявила о подписании полноценного контракта с 32-летним защитником Сергеем Логиновым, который последние полгода выступал за "горожан" на правах аренды из "Днепра-1".
Контракт рассчитан на два года - до середины 2025 года.
Также клуб сообщил о том, что 25-летний форвард
Напомним, что Логинов в прошлом сезоне УПЛ за две команды провел 21 матч и забил 3 гол.
Кожушко в составе "Александрии" в минувшем сезоне сыграл 27 матчей, забил 3 гола
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