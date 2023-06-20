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Пятов: С Шахтером еще нет переговоров. Хочу еще год-два поиграть

Премьер-лига
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(1 голосов)

Если не будет нового контракта с Шахтером, кипер готов рассмотреть варианты

Пятов: С Шахтером еще нет переговоров. Хочу еще год-два поиграть

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

38-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который этим летом может стать свободным агентом, заявляет, что еще хочет поиграть.

"Что дальше? Посмотрим. Я буду говорить с "Шахтером". Если клуб захочет вообще дальше работать со мной, то я буду счастлив. Если скажут нет или на тренерскую, то я откажусь, потому что хочу еще поиграть и рассматриваю варианты. С "Шахтером" еще нет переговоров, ждем.

Нужно понять, нужен ли я какому-то клубу. Я планирую 1-2 года поиграть, будем искать. На тренерских курсах я уже учусь. Вижу себя в футболе", — сказал Пятов.

Напомним, что Пятов пришел в "Шахтер" из "Ворсклы" в январе 2007 года. С того момента сыграл за "горняков" 486 официальных матчей. Также на счету ветерана 102 игры за сборную Украины.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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simply_the_best (Львов)
20.06.2023 в 18:52
Хіба на першість області можеш пограти під керівництвом Ротаня
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