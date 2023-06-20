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Пятов: С Шахтером еще нет переговоров. Хочу еще год-два поиграть
Если не будет нового контракта с Шахтером, кипер готов рассмотреть варианты
Фото: ФК Шахтер
38-летний голкипер "Шахтера"
"Что дальше? Посмотрим. Я буду говорить с "Шахтером". Если клуб захочет вообще дальше работать со мной, то я буду счастлив. Если скажут нет или на тренерскую, то я откажусь, потому что хочу еще поиграть и рассматриваю варианты. С "Шахтером" еще нет переговоров, ждем.
Нужно понять, нужен ли я какому-то клубу. Я планирую 1-2 года поиграть, будем искать. На тренерских курсах я уже учусь. Вижу себя в футболе", — сказал Пятов.
Напомним, что Пятов пришел в "Шахтер" из "Ворсклы" в январе 2007 года. С того момента сыграл за "горняков" 486 официальных матчей. Также на счету ветерана 102 игры за сборную Украины.
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