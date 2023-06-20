Пятов: С Шахтером еще нет переговоров. Хочу еще год-два поиграть

38-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов , который этим летом может стать свободным агентом, заявляет, что еще хочет поиграть.

"Что дальше? Посмотрим. Я буду говорить с "Шахтером". Если клуб захочет вообще дальше работать со мной, то я буду счастлив. Если скажут нет или на тренерскую, то я откажусь, потому что хочу еще поиграть и рассматриваю варианты. С "Шахтером" еще нет переговоров, ждем.

Нужно понять, нужен ли я какому-то клубу. Я планирую 1-2 года поиграть, будем искать. На тренерских курсах я уже учусь. Вижу себя в футболе", — сказал Пятов.