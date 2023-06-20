Известны четыре из пяти спарринг-партнеров Кривбасса на летних сборах

Сегодня, 20 июня, криворожский " Кривбасс " вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону УПЛ.

На первом учебно-тренировочном сборе, который состоится с 20 июня по 1 июля в Кривом Роге, красно-белые сыграют один контрольный матч: 28 июня против перволиговского "Кремня".

На втором сборе, который команда проведет на Западе Украины, и который продлится с 5 по 19 июля, "Кривбасс" запланировал три контрольных матча.

8 июля криворожцы сыграют с "Карпатами, 16 июля – "Минаем", 18 июля – "Днепром-1".

Также Подыскивается спарринг-партнер на 12 июля.