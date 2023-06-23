Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону

" Днепр-1 " постепенно втягивается в подготовку к сезону – в пятницу, 23 июня, команда провела на сборах одну тренировку.

Отдельно тренировались аргентинцы Доминго Бланко и Эмилиано Пурита, которые сегодня присоединились к партнерам после отпуска.

Они пока работают по индивидуальной программе, чтобы втянуться в тренировочный процесс.

Ранее сообщалось, что Бланко после переговоров с клубом согласился остаться на новый сезон. Что касается Пуриты, то он в минувшем сезоне провел за "Днепр-1" только один матч в Лиге Европы.

Ранее клуб попрощался с легионерами Габриэлем Гомесом, Рональдом Матарритой, Хайнером и Жоау Пеглоу.