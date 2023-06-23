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Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону
Доминго Бланко и Эмилиано Пурита вернулись из отпуска
scdnipro1.com.ua
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Отдельно тренировались аргентинцы Доминго Бланко и Эмилиано Пурита, которые сегодня присоединились к партнерам после отпуска.
Они пока работают по индивидуальной программе, чтобы втянуться в тренировочный процесс.
Ранее сообщалось, что Бланко после переговоров с клубом согласился остаться на новый сезон. Что касается Пуриты, то он в минувшем сезоне провел за "Днепр-1" только один матч в Лиге Европы.
Ранее клуб попрощался с легионерами Габриэлем Гомесом, Рональдом Матарритой, Хайнером и Жоау Пеглоу.
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