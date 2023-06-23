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Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону

Премьер-лига
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Доминго Бланко и Эмилиано Пурита вернулись из отпуска

Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" постепенно втягивается в подготовку к сезону – в пятницу, 23 июня, команда провела на сборах одну тренировку.

Отдельно тренировались аргентинцы Доминго Бланко и Эмилиано Пурита, которые сегодня присоединились к партнерам после отпуска.

Они пока работают по индивидуальной программе, чтобы втянуться в тренировочный процесс.

Ранее сообщалось, что Бланко после переговоров с клубом согласился остаться на новый сезон. Что касается Пуриты, то он в минувшем сезоне провел за "Днепр-1" только один матч в Лиге Европы.

Ранее клуб попрощался с легионерами Габриэлем Гомесом, Рональдом Матарритой, Хайнером и Жоау Пеглоу.

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В статье: СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
СК Дніпро-1

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