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Полесье может пополниться экс-хавбеком Шахтера, Зари и Металлиста

Премьер-лига
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Игрок может сменить клуб уже летом

Полесье может пополниться экс-хавбеком Шахтера, Зари и Металлиста

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский заинтересовал "Полесье", сообщает издание Sport Arena.

Вторую часть прошлого сезона 27-летний украинец на правах аренды провел в "Днепре-1", сыграл за команду 7 матчей без результативных действий.

"Металлист" вылетел в Первую лигу, контракт хавбека с харьковским клубом рассчитан еще на год.

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В статье: Вячеслав Танковский Полесье (Житомир)
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Источник:
SportArena

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