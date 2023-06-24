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Полесье может пополниться экс-хавбеком Шахтера, Зари и Металлиста
Игрок может сменить клуб уже летом
Фото: Александр Приходько
Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский заинтересовал "Полесье", сообщает издание Sport Arena.
Вторую часть прошлого сезона 27-летний украинец на правах аренды провел в "Днепре-1", сыграл за команду 7 матчей без результативных действий.
"Металлист" вылетел в Первую лигу, контракт хавбека с харьковским клубом рассчитан еще на год.
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Источник:SportArena
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