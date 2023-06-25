Черноморец пополнился футболистом донецкого Шахтера

После того как в первый месяц лета пути одесского "Черноморца" и голкипера Дмитрия Непогодова разошлись, в клубе возникла необходимость заполнить вакантную позицию. С этой целью в команду "моряков" был приглашен страж ворот из донецкого "Шахтера". Речь идет об одном из дублеров основного кипера "горняков" Анатолия Трубина - 31-летнем Алексее Шевченко.

В сезоне-2022/23 этот вратарь не имел должной игровой практики, ведь за весь чемпионат провел на поле всего-навсего... 27 минут. Было это в игре заключительного, 30-го тура, против полтавской "Ворсклы", которую "Шахтер" проводил уже в ранге чемпиона. В том поединке на 63-й минуте Шевченко заменил на последнем рубеже опытного ветерана Андрея Пятова.

Кроме "Шахтера" в профессиональной карьере Алексея Шевченко были выступления за запорожский "Металлург", молодежную команду киевского "Динамо", грузинские "Торпедо" (Кутаиси) и "Дилу" (Гори), луганскую "Зарю" и львовские "Карпаты" .

Напомним, что на последнем рубеже "Черноморца" есть также голкиперы Евгений Паст, Даниил Варакута и Валерий Даскалица.